Евгения Найденова возглавила агентство по туризму Иркутской области

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев утвердил на должность руководителя агентства по туризму Евгению Найденову. К исполнению трудовых обязанностей она приступит с сегодняшнего дня.

Евгения Найденова окончила Иркутский государственный технический университет, получив квалификацию экономиста. Работала в банковской системе, возглавляла проект «Развитие туризма» в Сбербанке.

Агентство по туризму Иркутской области является исполнительным органом, осуществляющим функции по созданию благоприятных условий для развития туризма в регионе. Предыдущий руководитель агентства Екатерина Сливина в июне прошлого года покинула пост в связи с семейными обстоятельствами.

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Лолита Белова