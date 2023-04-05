Танки Т-90 и Т-80 оснастят комплексом активной защиты «Арена-М»

«Ростех» планирует установить на танки Т-90 и Т-80 систему активной защиты «Арена-М», сообщили ТАСС в холдинге «Высокоточные комплексы» (структура «Ростеха»).

В холдинге уточнили, что другие виды бронетехники также можно оснастить этой защитой, но для этого нужно провести доработки, учитывающие особенности каждой машины. В компании отметили, что «Ареной-М» интересуются за рубежом.

Комплекс активной защиты «Арена-М» — это установленная на боевой машине система, в которую входит радиолокационная станция с высокой помехозащищенностью, обнаруживающей цели. Снаряды, выпущенные по танку, оснащенному этой защитой, поражаются боеприпасами, расположенными по периметру башни. Комплекс «Арена-М» разработан Конструкторским бюро машиностроения.

Эрдни Кагалтынов