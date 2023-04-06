Мода равных

Kornit Fashion Week живет по своим правилам, самой себе ею и установленным, но это ей не мешает производить свой главный продукт — моду. Здесь нет сезонности, но есть разнообразие, а вся повременная повестка — социальная, гуманитарная, культурная и даже политическая — присутствует на подиуме.
Shenkar Fashion Design Department
Фото: courtesy of Shenkar Fashion Design Department
«Я уже прослушала две лекции про климакс и одну про псориаз»,— говорит моя добрая московская знакомая, которая прежде занималась модой в Москве, а теперь делает это в Израиле, в ответ на мой вопрос, всегда ли у них так. Мне самой не досталось ни того ни другого, но достался вирус папилломы человека — профессиональный исследователь рассказывал перед показом о том, как современное научное сообщество относится к этой проблеме. Добрая моя знакомая совершенно не удивляется тому, как устроена Kornit Fashion Week, я же, конечно, удивляюсь — отправляясь на мероприятие под названием «неделя моды», обычно никак не ждешь лекций и public talk на социальные темы и вообще такой вовлеченности и крепкой связи с современной повесткой.
Чего еще не ждешь, так это, например, такого разнообразия публики — тут можно встретить кого угодно, от модных мальчиков и девочек до их бабушек и дедушек, с модой явно никак не связанных. И когда я начинаю расспрашивать, что тут и как, выясняется, что с этого года на тель-авивскую неделю моды продают билеты — их может купить каждый, кому это интересно. Судя по составу публики, интересно это самым разным людям, и довольно пестрая смесь типажей, возрастов и гендеров тут никого не смущает. Более того, никто здесь не воспринимает фэшн-индустрию, по крайней мере местную, как что-то диковинное, элитарное и недоступное, и, хотя на показы приходят местные звезды, никакого гламурного флера вокруг этого нет. Прийти на показ — событие такого же рода, как пойти на спектакль, так к этому походу и относятся — как к познавательному и эмоциональному. Идея с билетами, конечно, уже возникала в новейшей фэшн-истории, в основном на нью-йоркской неделе, но особенного развития не получила, в Милане и Париже о таком и не помышляли, конечно, а вот Тель-Авив удачно ее освоил.
«Не всякий фэшн-бренд захочет связать свое имя с такими сложными и болезненными темами»,— осторожно говорю я Моти Реифу, антрепренеру, бизнесмену и продюсеру тель-авивской недели моды. «А зачем нам делать как все? Мы не Милан и не Париж — мы хотим делать по-своему, так, как нужно нам. Мы считаем, что мода должна быть связана с важными социальными темами, что людям, которые приходят к нам, это интересно».
Мы разговариваем после показа Genish, создатель которого молодой дизайнер Аарон Гениш. Аарона называют тут «израильским Гальяно», и если посмотреть на моделей в нарядах, напоминающих одновременно традиционную еврейскую и традиционную детскую одежду — белые рубашки с широкими мягкими воротниками, широкими рукавами с мягкими манжетами, обильно декорированные мережками, вышивками и кружевами, широкие черные пиджаки, укороченные брюки, разные шапки и шляпы,— то это сходство действительно можно увидеть. Детская тема, как отзвук пережитой травмы, связывала разные части коллекции, и то, насколько личной она была для самого дизайнера, было очевидно. В целом же эта смесь традиционной еврейской одежды, совсем легкого ближневосточного флера и того же Гальяно была довольно любопытной. В конце шоу известная израильская модель и ведущая Галит Гутман и ее дочь Эмма, этакие израильские Кейт и Лила Мосс, вышли, держась за руки, и на обеих были платья, напоминавшие детско-кукольные платьица, но совершено другого объема и пропорций, что убрало всякую умильность и игрушечность, но добавило меланхоличной красоты.
А перед показом прошел public talk, посвященный детскому абьюзу. В нем участвовали та же Галит Гутман, а вместе с ней известнейшая израильская ведущая новостей Далия Мазор и Ронит Рафаэль. У последней в Израиле серьезный бизнес, сеть косметологических салонов под брендом Ronit Raphael, а также SPA-салон под швейцарским брендом L. Raphael в одном из лучших отелей Тель-Авива, The Jaffa Hotel. Но, помимо всего этого, она еще и создала фонд Global Army Against Child Abuse и занимается этой темой не просто серьезно, но с большой страстью. «Это мое поле боя, и я его не покину»,— говорит Ронит. Она несколько раз выступала по приглашению ООН на посвященных этой теме мероприятиях, она спонсирует специальную обучающую программу для детей, помогающую им распознать абьюз и рассказать о нем взрослым.
Ронит стала спонсором показа Genish, она же поучаствовала и во внедрении самого формата public talk. «Год назад ко мне пришел Моти Реиф с идеей выбрать некую важную социальную тему и принять участие в ее обсуждении — тогда мы решили говорить о роли женщин в современном обществе. Все получилось удачно, и мы решили продолжать». Так, собственно, и возник уникальный формат тель-авивской недели моды, которым здесь сейчас очень гордятся и который собираются всячески развивать в будущем. Надо сказать, что после первого удивления понимаешь, что для израильской публики, а особенно для израильских женщин, прошедших армию, такой максимально четкий и открытый формат абсолютно органичен.
Еще сразу бросается в глаза, что максимум 30% моделей на каждом шоу соответствуют традиционным представлениям о моделях — то есть худы, высоки и молоды. Все остальные выглядят самым разнообразным образом, но далеким от модельных стандартов: им может быть не то что за 50, но и за 70, они могут быть невысокие, нехудые, причем по-разному невысокие и нехудые, с ограниченными возможностями. Более того, на гала-вечере открытия по подиуму прошел и мэр Тель-Авива Рон Хульдаи, а жена лидера оппозиции Лихи Лапид на этом же вечере вышла с израильским флагом, ставшим в последнее время символом протестов против судебной реформы.
«Diversity — это наше правило,— говорит Моти Реиф.— Если ты по каким-то причинам не хочешь плюс-сайз-моделей — выбирай моделей старшего возраста, модель с ограниченными возможностями, квир-моделей и т. д., но у тебя должны быть разные модели, а не только высокие, худые и юные». Надо сказать, что это разнообразие человеческих типов уже ко второму показу начинает восприниматься совершенно естественно, как будто бы так и должно быть на подиуме и, более того, будто бы иначе и не бывает. Такое квотирование, положительная дискриминация — можно называть работу с социальной повесткой как угодно — имеют положительное воздействие, по крайней мере на здешней неделе моды: ее посетители, с индустрией напрямую не связанные, говорили мне, как они гордятся таким форматом.
Как все эти практики воздействует на моду? Впрямую, наверное, никак — потому что коллекции тут, их расклад, их направленность вполне отражают интернациональную картину. Тут есть дизайнеры вполне артхаусного типа и даже вполне авангардного, в работах которых не ощущается никакого фокуса на текущих трендах, а только стремление выражать себя и свое видение,— как, например, тот же Genish. А есть те, кто очень хорошо эти тренды видит и следует им, например, Mother of All, который делают Голан Тауб и Ноа Пастернак. Их обтягивающие эластичные платья, открывающие самые разные части тела и надетые, конечно же, на самые разные тела,— прямо идеально инстаграмны, они будто бы пришли на подиум из аккаунтов инфлюенсеров и, очевидно, там и окажутся после подиума.
Вообще, неделя моды выглядит тут таким праздником местной жизни, и самым живым и веселым на этом празднике стало шоу студентов колледжа дизайна Shenkar, того самого, который закончил Альбер Эльбаз. Преподаватель этого колледжа, фэшн-дизайнер Анат Хейфец, много лет работавшая на интернациональные бренды, а недавно открывшая свой собственный, Kawayan, черно-белый, минималистичный, сделанный из самых роскошных материалов, знала его со студенческих лет, всю жизнь сохраняла с ним теплые отношения и рассказывала мне перед показом, что таким, каким мы его знали, то есть добрым и открытым, Эльбаз был с самой юности.
Показ студентов Shenkar — лучшее подтверждение тому, что мода одна на всех, что при всей локальной специфике это глобальный феномен. Студенты разных курсов представляли тут то, что всегда показывают студенты,— радикальный нонконформизм в виде платьев-вешалок и платьев-чехлов, приспособленных к телам моделей на специальных конструкциях, за всеми этими вмонтированными в одежду вешалками виден Джонатан Андерсон и его Loewe. Было видно штудирование истории моды, по крайней мере этого века,— повсеместные отсылки к Марджеле или Анн Демельмейстер, к тому же Гальяно. Есть те, кто явно хотел бы работать у Демны Гвасалии в Balenciaga и буквально делает на это заявку. Были и жестко авангардные ребята, делающие модели радикальных пропорций и силуэтов без прямых цитат, равно как были другие, вполне очевидно уже сейчас ориентирующиеся на коммерческую моду.
Все это очень интернациональные типажи, c хорошей выучкой и вполне естественным стремлением блеснуть. Но при этом в них самих и во всем их комьюнити, вышедшем в финале на сцену, столько жизни, столько радости, столько свободы, столько энергии и столько разнообразия, что это делает локальное еще и уникальным. Жажда жизни, умение ей радоваться, ценить ее и вообще делать все с максимальной отдачей — танцевать, готовить еду, шить платья — очень израильское свойство, и на Kornit Fashion Week оно было явлено сполна.
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