Предприятия остались в прибыли

Несмотря на санкции, которые затронули экономику Татарстана, 80% предприятий региона закончили 2022 год с прибылью. А сальдированный финансовый результат организаций даже вырос на 15%. В результате республика оказалось одним из трех регионов с максимальной долей успешного бизнеса. Впрочем, неплохие результаты в прошлом году также показали предприятия соседних республик — Чувашии и Марий Эл. Эксперты отмечают «высокий уровень санкционной устойчивости базовых предприятий» Татарстана и не исключают, что в текущем году финансовый результат может оказаться еще лучше, поскольку «уже есть определенный иммунитет к санкциям, а принципы работы уже пересмотрены».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Прибыль предприятий Татарстана в 2022 году составила 853,2 млрд руб., а убыток убыточных предприятий — 153,2 млрд руб. В результате общий сальдированный финансовый результат бизнеса в регионе увеличился за год на 15% — до 739,3 млрд руб. Об этом сообщила аудиторско-консалтинговая сеть FinExpertiza, проанализировав данные Росстата. Доля прибыльных организаций в Татарстане в 2022 году оказалась примерно на том же уровне, что и годом ранее: 79,8% против 80,2%.

Результаты предприятий республики оказались лучше, чем в среднем по России. В целом по стране около 74% российских крупных и средних предприятий оказались прибыльными, хотя общий финансовый результат корпоративного сектора сократился после пандемийного кризиса на 12,6%. Таким образом, прибыльные компании ухудшили свой финансовый результат на 3,6% — до 31,3 трлн руб., а убыточные предприятия нарастили потери сразу на 90,7% — до 5,4 трлн руб.

При этом по доле прибыльного бизнеса Татарстан занял третье место среди всех субъектов РФ, уступив лишь Воронежской (82,1%) и Тамбовской (80,9%) областям. Среди регионов Приволжского федерального округа (ПФО) неплохой результат показала также Нижегородская область. Здесь доля успешного бизнеса составила 79,5%, а общий сальдированный результат бизнеса вырос на 20,4% — до 369,4 млрд руб. Однако в абсолютном значении это в два раза ниже, чем у организаций Татарстана.

Хорошая динамика в ПФО также у Чувашии. Здесь сальдированный результат бизнеса увеличился на 60,7% — до 31,6 млрд руб. В Марий Эл прирост составил 32,6% — до 18,8 млрд руб. При этом если в Чувашии почти 78% предприятий были прибыльными, то в Марий Эл — лишь 72,6%.

Как отмечает FinExpertiza, больше всего предприятий с положительным финансовым результатом оказалось в госуправлении (87,7%), а также в оптовой и розничной торговле (83,7%), сельском хозяйстве (81%), обрабатывающей промышленности (80,7%) и образовании (77%). Наименьшая доля прибыльных предприятий традиционно наблюдается в ЖКХ, а именно в сфере водоснабжения и утилизации отходов (всего 50,8%). «Большую часть убытков сконцентрировала на себе сфера финансов —18%. Кроме того, 15% убытков пришлось на обрабатывающую промышленность, 14% — на добычу. Однако это не помешало последним двум отраслям стать абсолютными лидерами по прибыли и обеспечить половину заработков всего российского бизнеса»,— говорит президент FinExpertiza Елена Трубникова.

Напомним, Татарстан занимает шестое место по размеру экономики среди российских регионов. Из-за проведения спецоперации РФ на Украине под санкции США и ЕС попали несколько десятков компаний республики. В их числе КамАЗ, Казанский вертолетный завод, Зеленодольский завод им. Горького, холдинг «Ак барс». Глава агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина заявляла, что из-за санкций в республике приостановлены около трети всех проектов. Вместе с тем по итогам 2022 года объем ВРП Татарстана даже увеличился на 6% и достиг 3,865 трлн руб. Экономика республики «оказалась устойчивой к внешним вызовам», констатировал в начале этого года глава Татарстана Рустам Минниханов. При этом он поставил задачу на 2023 год — обеспечить рост ВРП до 4 трлн рублей.

Рост прибыли татарстанских предприятий «не удивителен», считает партнер Экспертной группы Veta Александр Терентьев. Он отмечает «высокий уровень санкционной устойчивости базовых предприятий республики, на которых основывается экономический стержень, — это прежде всего промышленный и перерабатывающий сектор». «Дополнительную поддержку положительным финрезультатам компаний оказали своевременные меры поддержки уязвимых секторов со стороны федерального и региональных бюджетов, а также за счет сохранения темпов реализации целей нацпроектов и дальнейшего функционирования наиболее успешных особых экономических зон»,— полагает эксперт. В результате господин Терентьев приходит к выводу, что Татарстан «заведомо занимает более выигрышную позицию за счет сильного промышленного и технологического блоков». «А если учесть, что в доле рейтинга большая часть приходится на дотационные регионы или регионы, где силен только сырьевой или сельскохозяйственный сектор, то такой результат вполне укладывается в общую экономическую повестку»,— предполагает он. Господин Терентьев не исключает, что в текущем году «сальдированный результат предприятий будет даже лучше, так как уже есть определенный иммунитет к санкциям, а принципы работы уже пересмотрены». Кроме этого, многие предприятия ориентированы на госзаказ, напоминает эксперт.

Кирилл Антонов