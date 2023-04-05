«Курскэнерго» собирает провода

АО «Курские электрические сети» (контрольный пакет акций находится у мэрии Курска; 16% местного рынка), управляющее электросетевым хозяйством облцентра и 11 других муниципалитетов, планируется передать под управление ПАО «Россети Центр» — «Курскэнерго» (79%). Такое решение по предложению мэрии будет вынесено на внеочередное собрание акционеров. Причиной стало неудовлетворительное финансовое состояние общества, которое угрожает надежному электроснабжению потребителей. В мэрии заверяют, что на размер тарифа смена управления не повлияет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

О возможной передаче управления «Курскими электрическими сетями» (КЭС) ПАО «Россети Центр» — «Курскэнерго» вчера сообщила заместитель главы администрации города Ольга Гранкина. По ее словам, сейчас АО находится в плачевном состоянии. «С предприятия увольняются сотрудники, не пополняется аварийный запас электротехнических изделий, отсутствуют средства на ремонт автомобилей — все это ставит под угрозу выполнение мероприятий по надежному электроснабжению потребителей»,— рассказали в мэрии.

Курские электрические сети Основаны в 1963 году как самостоятельное предприятие электросетевого хозяйства. АО образовано в 2006 году. Зона обслуживания – Курск и отдельные территории Кореневского, Глушковского, Поныровского, Хомутовского, Щигровского, Курчатовского, Суджанского, Пристенского, Конышевского районов. Уставный капитал – 183 млн руб. По собственным данным компании, в 2021 году (последние опубликованные данные) выручка КЭС составляла 1,36 млрд руб., чистая прибыль – 54,3 млн руб.

Задуматься о передаче управления КЭС «одной из организаций в сфере электрической энергии» мэрия смогла после получения контрольного пакета акций АО. Его городская администрация смогла консолидировать в июне 2022 года. В 2021 году арбитражный суд удовлетворил иск прокуратуры региона о возврате мэрии 425 «незаконно приватизированных акций» бывшим руководителем КЭС и экс-депутатом облдумы Юрием Бессоновым, после чего администрация стала владеть более 50% акций. Среди других акционеров ранее числились ООО «Курсккоммунэнергосервис» (ныне ООО «Электростроймонтаж» Светланы Бессоновой) и принадлежащее КЭС и мэрии АО «Горсвет»; актуальные сведения об аффилированных лицах не раскрываются. Сейчас КЭС возглавляет Владимир Кривов.

В марте 2023 года была создана комиссия, в которую вошли представители городской администрации, областного министерства ЖКХ и ТЭК, а также комитета по тарифам и ценам. Она рассмотрела заявки различных организаций на управление КЭС и решила, что такой организацией станет ПАО «Россети Центр» — «Курскэнерго». «Учитывая то, что предприятие "Курские электрические сети" осуществляет свою деятельность на территории 12 муниципальных образований Курской области, а также то, что наш регион является приграничным, в целом кооперирование в одних государственных руках системы электроэнергетики является важным моментом»,— отметили в мэрии.

Однако, по словам Ольги Гранкиной, устав КЭС пока не позволяет мэрии как акционеру осуществлять корпоративный контроль и принимать управленческие решения. Мэрия направила в КЭС письмо о созыве внеочередного общего собрания акционеров, на котором предложено рассмотреть вопрос о передаче функций управления «Курскэнерго».

«В случае принятия положительного решения о передаче управления, согласованного с ФАС, тарифы на оказываемые услуги электроснабжения не изменятся»,— утверждают в городской администрации.

Взаимоотношения между КЭС и «Курскэнерго» в последнее время часто носили характер судебных разбирательств. В 2022 году арбитражные суды стали выносить решения о взыскании сотен миллионов рублей долгов «Россетей» в пользу КЭС. Суть споров заключалась в том, что, по мнению КЭС, «Россети» не полностью рассчитываются с муниципальной компанией за выполненную работу. Формат совместной работы спорящих электросетевых компаний на едином рынке электроэнергии и мощности предусматривает, что КЭС оказывает местному филиалу «Россетей» услуги по передаче электроэнергии через свою инфраструктуру.

Судя по материалам дел, КЭС ежемесячно выставляли счета за свои работы на сумму в среднем 100–125 млн руб. В некоторых случаях они были оплачены почти полностью, в иных, как заявлял истец,— наполовину, а в еще нескольких — не оплачены вовсе. В итоге губернатор Роман Старовойт призвал «Россети» и КЭС поскорее завершить суды о долгах, сумма которых, согласно разбирательствам, достигала 1,3 млрд руб.

Параллельно курские власти обсуждали возможную продажу акций КЭС. В июне 2022 года большинство депутатов Курского городского собрания поддержали включение акций АО «Горсвет» и АО «Курские электрические сети» в прогнозный план приватизации до 2024 года.

Депутаты отмечали, что «дают администрации право на проведение оценки», но не разрешение на продажу.

Олег Мухин