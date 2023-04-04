Единороссы стремятся в думу Тольятти

В предварительном голосовании «Единой России» в Самарской области перед выборами губернатора, а также депутатов в думы Тольятти и Сызрани зарегистрировались 27 кандидатов. Представители ЕР отмечают, что «активность демонстрирует Тольятти» — в гордуму регистрацию прошел 21 кандидат. Среди них действующие депутаты, врачи, волонтеры, соцработники, сотрудники мэрии, работники крупных предприятий. На праймериз для участия в выборах в гордуму Сызрани в основном заявились действующие депутаты. Ранее губернатор Дмитрий Азаров во время встречи с президентом России Владимиром Путиным рассказал о своем намерении баллотироваться на выборах главы региона в текущем году. Остальные партии пока не называют имена кандидатов. По данным «Ъ», на выборах губернатора претендентом от КПРФ может стать заместитель председателя губдумы Алексей Лескин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В предварительном голосовании «Единой России» в Самарской области перед выборами губернатора, а также депутатов в городские думы Тольятти и Сызрани зарегистрировались 27 кандидатов. Прием документов для участия во внутрипартийном отборе начался три недели назад.

Представители ЕР отмечают, что «наибольшую гражданскую и политическую активность демонстрирует Тольятти» — в городскую думу регистрацию прошел 21 кандидат. Среди них три действующих местных депутата. В частности, «маститые политики», такие как Дмитрий Микель, отмечают в партии. Господин Микель — руководитель фракции «Единая Россия» городской думы, проректор Тольяттинского государственного университета, руководитель реготделения Всероссийского совета местного самоуправления в Самарской области. Дмитрий Микель был председателем думы Тольятти шестого созыва.

В предварительном голосовании также участвует заместитель главврача по инфекции Тольяттинской городской клинической больницы № 5 Николай Каравашкин. Он известен по избирательной кампании 2021 года в Госдуму и в Самарскую губернскую думу. Николай Каравашкин работает в системе здравоохранения Тольятти более 13 лет. Также в праймериз участвует главный врач указанной больницы Алексей ­Кирсанов.

Еще один участник праймериз, заведующий отделом социального страхования и медицинского обслуживания профсоюзной организации АО «АвтоВАЗ» Андрей Игнатьев, также в 2021 году был кандидатом внутрипартийного отбора на выборы в губдуму. В предварительном голосовании также участвует еще один работник АвтоВАЗа Александр Кротов, ведущий инженер по качеству. Среди кандидатов предварительного голосования есть волонтеры, соцработники, сотрудники городских администраций, работники крупных предприятий химической, машиностроительной, нефтяной ­отрасли.

На праймериз для участия в выборах в гордуму Сызрани в основном заявились действующие депутаты.

Выдвижение кандидатов будет проходить до 27 апреля. Электронное голосование пройдет с 22 по 28 мая.

• В Самарской области в единый день голосования, 10 сентября, пройдут выборы губернатора, депутатов думы Тольятти и Сызрани, а также дополнительные выборы депутатов в ряд муниципальных и внутригородских районов. Среди них Большеглушицкий, Кошкинский, Красноармейский, Кинель-Черкасский, Похвистневский, Сергиевский, Ставропольский, Сызранский, Шигонский, а также Советский, Октябрьский и Красноглинский внутригородские районы Самары.

В конце марта губернатор Самарской области Дмитрий Азаров во время встречи с президентом России Владимиром Путиным рассказал о своем намерении баллотироваться на выборах главы региона в текущем году. Президент пожелал господину Азарову успехов.

В КПРФ нет официального решения о кандидате на выборах губернатора. Ранее претендентом называли депутата Госдумы Михаила Матвеева. Однако парламентарий рассказал «Ъ», что ему не поступало предложения от партии принять участие в выборах: «Вопросы по кандидатуре, если партия примет участие в выборах, следует задавать ЦК.Насколько мне известно, обсуждалось несколько фамилий, но итог еще не объявлен».

По данным «Ъ», претендентом от КПРФ на выборах губернатора может стать заместитель председателя губернской думы Алексей Лескин. По информации источника, близкого к ситуации, «самарский Белый дом видит в нем более комфортного спарринг-партнера, считая Михаила Матвеева плохо управляемым политиком, который может вовремя „не остановиться“».

Руководитель фракции ЛДПР в Самарской губернской думе Александр Степанов рассказал «Ъ», что в партии сейчас идут консультации по кандидатам: «Мы знаем своих активистов в Сызрани и в Тольятти и будем делать ставку на свои опытные кадры. Если раньше от всех политических партий шли кандидаты по партийному списку, то сейчас ситуация изменилась — будут избирать только по одномандатным округам. Поэтому нужно перестроить всю систему. Мы ищем кандидатов, которые знают свой округ, там родились».

В думе Тольятти и Сызрани по два депутата от ЛДПР. «Наша задача — как минимум удвоить количество депутатов в каждой из дум и стать второй партией по численности депутатов»,— рассказал господин ­Степанов.

Кто будет кандидатом от ЛДПР на выборах губернатора, пока также не сообщается. «Если бы меня спросили, я бы хотел, чтобы Владимир Кошелев (депутат Госдумы от ЛДПР) участвовал в выборах губернатора. Но понимаю, что у него очень много задач в Госдуме»,— отметил Александр Степанов.

Ани Айвазян