«Волгатеплоснаб» заступился за Александра Швидака

Конкурсный управляющий ООО «Волгатепло­снаб» Павел Кривцов заявил о невиновности бывшего члена совета директоров компании Александра Швидака, которого следствие обвинило в мошенничестве. По версии следствия, в 2016 году обвиняемый занял у «Волгатеплоснаба» около 60 млн руб., которые якобы не собирался возвращать. Уголовное дело рассматривается в Московском районном суде Казани. Как пояснила «Ъ» адвокат предпринимателя Анна Миненкова, заявление конкурсного управляющего не означает, что уголовное дело будет прекращено, но суд может принять доводы во внимание.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран По версии следствия, в 2016 году Александр Швидак, являясь членом совета директоров «Волгатеплоснаба», занял у организации около 60 млн рублей, которые якобы не собирался возвращать

Фото: Игорь Черников, Коммерсантъ По версии следствия, в 2016 году Александр Швидак, являясь членом совета директоров «Волгатеплоснаба», занял у организации около 60 млн рублей, которые якобы не собирался возвращать

Фото: Игорь Черников, Коммерсантъ

Задолженность Александра Швидака перед ООО «Волгатеплоснаб» (ВТС) отсутствует, заявил суду арбитражный управляющий компании Павел Кривцов в рамках рассмотрения уголовного дела о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По версии следствия, в 2016 году Александр Швидак, являясь членом совета директоров «Волгатепло­снаба», занял у организации около 60 млн руб., которые якобы не собирался возвращать. Конкурсный управляющий представил документы, подтверждающие, что долг был погашен в 2018 году путем передачи Александром Швидаком «Волгатеплоснабу» прав требования на сумму более 120 млн руб. к питерскому предпринимателю Юрию Рыднику. В конце 2019 года Юрий Рыдник был признан банкротом. В 2021 году арбитражный суд в реестре кредиторов заменил Александра Швидака на ВТС.

«Волгатеплоснаб» также находится в процедуре банкротства — в октябре 2019 года организация обратилась в суд с заявлением о своей несостоятельности. В сентября 2020 года арбитражный суд признал компанию банкротом и открыл конкурсное производство. Уголовное дело о мошенничестве в «Волгатеплоснабе» возбуждено в октябре 2021 года в ходе расследования другого уголовного дела в ВТС — о преднамеренном неисполнении договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, повлекшем причинение ущерба в размере 109 млн руб. (ч. 7 ст. 159 УК РФ).

• Александр Швидак является сыном Игоря Швидака, основателя SPZ Group, крупнейшего в стране подшипникового объединения. После смерти Игоря Швидака предприятия достались его сыну. Часть входивших в группу организаций находятся в процедуре банкротства.

Октябрьский районный суд Самары арестовал задержанного, но позже Самарский областной суд изменил меру пресечения и отправил Александра Швидака под домашний арест. Спустя год Октябрьский районный суд, рассмотрев материалы уголовного дела, направил дело по подсудности в Московский районный суд Казани, поскольку, по материалам дела, последняя транзакция была совершенна в казанском банке. В начале текущего года Александру Швидаку изменили меру пресечения с домашнего ареста на подписку о невыезде и надлежащем поведении. Защита Александра Швидака утверждает, что у него за период следствия заметно ухудшилось здоровье: три раза предприниматель находился на стационарном лечении. Кроме того, юристы Александа Швидака подали заявление о краже семи дорогостоящих часов. По словам правозащитников, часы являются уликами по делу, но следствие не предоставляет их ни суду, ни адвокату ­обвиняемого.

Как пояснила «Ъ» адвокат Александра Швидака Анна Миненкова, категория предъявленного обвинения не предполагает прекращение уголовного дела применением сторон: «В УПК нет статьи, которая в данном случае обязывала бы суд прекратить уголовное дело. Но суд может объективно рассмотреть доводы потерпевшего, принять их во внимание. Пока же дело продолжает рассматриваться, опрашиваются свидетели. Рассуждения о том, какие теперь у Александра Швидака шансы получить оправдательный приговор, были бы нарушением адвокатской этики. Наша задача — представить суду как можно больше доказательств невиновности Александра Швидака».

Сабрина Самедова