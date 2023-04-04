В Крыму хотят отменить досмотр грузовиков, выезжающих в Херсонскую область

В Крыму могут отменить досмотр грузовых автомобилей, выезжающих в Херсонскую область. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на главу республики Сергея Аксенова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

По мнению господина Аксенова, мера поможет сократить пробки на пути следования из Крыма в новый регион РФ. При этом паспортный контроль продолжит действие.

Аналогичный режим пропуска действует в Ростовской области, откуда грузовые автомобили направляются в ДНР. Глава Крыма отметил, что досмотр автомобилей, въезжающих в Крым, продолжится. Работу пропускных пунктов усилят за счет привлечения свободных сотрудников.

Анастасия Донскова

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