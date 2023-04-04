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Коммерсантъ FM
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Япония отклонила заявление Совкомбанка о незаконности санкций

Заявление Совкомбанка к правительству Японии о незаконности санкций признано несостоятельным. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление МИД Японии.

«Япония вводит строгие санкции против России в тесной координации с международным сообществом, включая G7. Санкционные меры применяются на основании правовых норм, распространяющихся на данный факт, и поэтому мы не считаем их "незаконно введенными"»,— сказано в заявлении ведомства. Совкомбанк обжалует отказ, отмечает Reuters.

США ввели блокирующие санкции против Совкомбанка 24 февраля 2022 года, позже к ограничениям присоединились Евросоюз, Великобритания, Япония и Австралия. В феврале 2023 года Совкомбанк подал в МИД Японии заявление о незаконности введенных против него санкций. Reuters писал, что оно было отклонено, так как банк пропустил установленный трехмесячный срок для обжалования ограничений.

Олеся Павленко

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