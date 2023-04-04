В Севастополе мотоциклист погиб после столкновения с иномаркой и автобусом

В Севастополе в результате аварии с Mercedes и автобусом погиб мотоциклист. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Севастополю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Севастополю Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Севастополю

ДТП произошло 4 апреля в 16:36 на улице Генерала Острякова. По данным ведомства, водитель иномарки не уступил дорогу мужчине, двигавшемуся на мотоцикле Suzuki. От удара мотоциклиста отбросило в сторону, где он столкнулся со стоящим пассажирским автобусом.

«В результате дорожно-транспортного происшествия водитель мотоцикла от полученных травм скончался в карете скорой медицинской помощи на месте происшествия»,— говорится в сообщении.

В настоящее время по факту ДТП проводится проверка. Водителя Mercedes отправили в больницу для прохождения освидетельствования на наличие алкоголя в крови.

Анастасия Донскова

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