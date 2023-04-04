В Екатеринбурге открылась выставка «Мед и пчелы»

В Центре документации общественных организаций Свердловской области (ЦДООСО) открылась выставка архивных документов «Мед и пчелы», посвященная 100-летию Свердловского областного общества пчеловодов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Центре документации общественных организаций Свердловской области (ЦДООСО) открылась выставка архивных документов «Мед и пчелы», посвященная 100-летию Свердловского областного общества пчеловодов

Фото: Елена Медведева В Центре документации общественных организаций Свердловской области (ЦДООСО) открылась выставка архивных документов «Мед и пчелы», посвященная 100-летию Свердловского областного общества пчеловодов

Фото: Елена Медведева

«Мы показываем общественности нашего города комплекс документов, фотографий из фондов нашего архива потому, что Свердловское общество пчеловодов с 2013 года является фондообразователем нашего архива и они сдают нам на постоянное государственное хранение свои документы. Это, прежде всего, уставные документы общества, протоколы общих собраний, протоколы заседаний правления общества, многочисленные методические материалы, дневниковые записи активных участников общества пчеловодов, архивные фотографии»,— рассказал заместитель директора по научно-методической работе ЦДООСО Владимир Каплюков. К настоящему времени в фонде свыше 160 архивных дел за 1925 – 2009 годы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Центре документации общественных организаций Свердловской области (ЦДООСО) открылась выставка архивных документов «Мед и пчелы», посвященная 100-летию Свердловского областного общества пчеловодов.

Фото: Елена Медведева В Центре документации общественных организаций Свердловской области (ЦДООСО) открылась выставка архивных документов «Мед и пчелы», посвященная 100-летию Свердловского областного общества пчеловодов.

Фото: Елена Медведева

«Выставка — это подведение итогов по той причине, что общество пчеловодов — это целая история, которая накапливалась. Очень много сведений, информации, личный опыт. Мы как молодые пчеловоды не знаем, где его найти, где поднять записи. Все пчеловодство как раз основывается на том, что личный опыт нарабатывается с годами, нужно десятилетия накапливать его. Эти знания передаются через поколения»,— отметил председатель общества пчеловодов Свердловской области Даниил Попов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Центре документации общественных организаций Свердловской области (ЦДООСО) открылась выставка архивных документов «Мед и пчелы», посвященная 100-летию Свердловского областного общества пчеловодов

Фото: Елена Медведева В Центре документации общественных организаций Свердловской области (ЦДООСО) открылась выставка архивных документов «Мед и пчелы», посвященная 100-летию Свердловского областного общества пчеловодов

Фото: Елена Медведева

Свердловское областное общество пчеловодов появилось в 1923 году. Организация объединяет в своих рядах энтузиастов пчеловодства, здорового образа жизни и любви к родной природе.

Выставка продлится до 5 мая.

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Елена Медведева