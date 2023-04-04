В зоне СВО погиб журналист из Петербурга, ушедший добровольцем

Журналист из Санкт-Петербурга Денис Семенов погиб в зоне СВО. Он отправился туда добровольцем, пишет 4 апреля РИА Новости.

Подруга погибшего рассказала, что последним его боевым заданием было вынести тела погибших.

«Так и погибли, он и еще парнишка с позывным «Тайга». Это было вечером 30 марта. Мы узнали сразу, командир их группы волей случая (и отпуска) был у нас в гостях»,— отметила Наталья Никифорова, уточнив, что это произошло на Запорожском направлении.

В зону конфликта журналист изначально отправился с целью помочь «гуманитаркой», однако затем заключил контракт военнослужащего. Как уточняет РИА Новости, Денис Семенов писал тексты для журнала «Ватник» и занимался фехтованием.

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