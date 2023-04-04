На теплоходе «Краснодар» прошло торжественное поднятие флага города

На борту сухогруза «Краснодар» прошло торжественное поднятие флага города. Об этом сообщила пресс-служба администрации Краснодара.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодара Фото: Пресс-служба администрации Краснодара

Теплоход принадлежит компании «Петрохлеб-Кубань». Он является самым большим сухогрузом под российским флагом в черноморском регионе. Экипаж судна состоит из 20 человек.

«Символично, что судно под названием “Краснодар” принадлежит краснодарской компании, которая является одним из ведущих экспортеров зерна в регионе»,— отметил вице-мэр Дмитрий Васильев.

Компания приобрела судно после введения антироссийских санкций. За прошлый год оборот экспортных поставок предприятия и реализация зерна на внутреннем рынке превысили 1 млн тонн.

По данным «Спарк-Интерфакс», ООО «Петрохлеб-Кубань» зарегистрировано в 2005 году в Краснодаре. Торговля оптовая зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для сельскохозяйственных животных является основным видом деятельности компании. Владельцем предприятия указан Максим Фисик. По итогам 2021 года выручка организации составила 13,6 млрд руб., чистая прибыль — 119,2 млн руб.

Анастасия Донскова

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