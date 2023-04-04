Постоянную экспозицию центра «Эрмитаж-Урал» дополнили более 20 предметов

В центре «Эрмитаж-Урал» обновили постоянную выставку западноевропейского искусства XV – начала XX века из фондов Екатеринбургского музея изобразительных искусства (ЕМИИ) — в экспозицию добавили более 20 новых предметов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Обновленная экспозиция в центре "Эрмитаж-Урал"

Фото: Николай Яблонский, Коммерсантъ Обновленная экспозиция в центре "Эрмитаж-Урал"

Фото: Николай Яблонский, Коммерсантъ

«Постоянная экспозиция западноевропейского искусства занимает всего восемь залов второго этажа. Она открылась в центре "Эрмитаж-Урал" в июле 2021 года. Мы ввели в общую выставку экспонаты, которые уже прошли атрибуцию и реставрацию из фонда музея. В общей сложности у нас добавилось больше 20 предметов в нынешнее пространство. Экспозиция уплотнилась, но расширилась география за счет новых поступлений. Добавились австрийская, чешская школы, работы немецких художников»,— рассказала куратор выставки Ольга Пермякова.

Самая ранняя работа среди новых поступлений относится к XVII столетию «Подношение даров» неизвестного художника, а также жанровые композиции, относящиеся к XVIII столетию «Посещение бабушки» и «Торгующий крестьянин» неизвестного художника.

В зале XVIII века можно увидеть работы в стилях барокко, рококо, отголоски эпохи Просвещения. В зале, посвященному искусству XIX столетия впервые после реставрации и атрибуции в экспозицию введена картина немецкого художника Отто Грасгофа «Мужской портрет», хранившаяся в фондах более 70 лет.

Отдельную часть экспозиции составили недавно приобретенные пейзажи европейских художников 1910-х годов. Это «Норвежский фьорд» нидерландского художника Карла Бергфельда с видом горных массивов в сочетании с водной гладью, «Зимний пейзаж с рекой» художника дюссельдорфской школы Макса Кларенбаха и «Осенний пейзаж» Дезире Томассена. Ранее этот период не был представлен в собрании музея.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Обновленная экспозиция в центре "Эрмитаж-Урал"

Фото: Николай Яблонский, Коммерсантъ Обновленная экспозиция в центре "Эрмитаж-Урал"

Фото: Николай Яблонский, Коммерсантъ

Пополнился и зал «Фарфоровый кабинет», отметила куратор раздела «Фарфор» Анна Афанасьева. «Экспозиция "Фарфорового кабинета" пополнилась восемью предметами. У нас добавился раздел XX века. Мы ввели предметы более ранних поступлений, например, японская ваза, венская скульптура начала XIX века, созданная в духе сентиментализма. Нельзя не отметить кувшин-тоби — характерный тип сосудов английских керамических фабрик второй половины XVIII века»,— рассказала она.

Сейчас в постоянную экспозицию центра «Эрмитаж-Урал» входит более 250 предметов.

Директор ЕМИИ Никита Корытин пообещал, что до конца года будет «много тотальных переэкспозиций» в музейном пространстве. «Мы планируем переэкспозиции в ЕМИИ, в Музее наивного искусства, в Центре истории камнерезного дела»,— рассказал он.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте

Елена Медведева