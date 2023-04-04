Пермских ученых собрали в ОПГ

В Перми началось рассмотрение уголовного дела в отношении экс-ректора Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета (ПГГПУ) Андрея Колесникова. Как считает следствие, господин Колесников создал ОПГ, куда вошли завкафедрой Константин Безукладников и преподаватель Борис Крузе. При пособничестве предпринимателя Анжелики Отрадновой они присвоили более 25 млн руб., которые вуз получал за услуги по подготовке специалистов в рамках программ международного бакалавриата. Средства были обналичены через фиктивные договоры с фирмой госпожи Отрадновой. Показания об этом дал на следствии господин Крузе. По данным «Ъ-Прикамье», с позицией следствия подсудимые категорически не согласны. Ученые утверждают, что не получали никаких денег, а господин Крузе их оговорил.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Свердловский районный суд рассматривает уголовное дело в отношении бывшего ректора Пермского гуманитарно-педагогического университета Андрея Колесникова, заведующего кафедрой методики преподавания иностранных языков Константина Безукладникова и совладелицы нескольких пермских компаний Анжелики Отрадновой. Как следует из информации с сайта суда, господин Колесников обвиняется в двух эпизодах неправомерного оборота денежных средств (ч. 1 ст. 187 УК РФ) и присвоении в группе лиц (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Гос­подину Безукладникову инкриминируется мошенничество в особо крупном размере, а также присвоение, а Анжелике Отрадновой пособничество в совершении этих преступлений.

Андрей Колесников родился в 1950 году в Перми. В 1972-м окончил ПГУ по специальности «Физика», а через восемь лет защитил ученую степень кандидата физико-математических наук. Практически вся трудовая деятельность господина Колесникова связана с Пермским педагогическим университетом. Начав трудиться в вузе в должности ассистента кафедры теоретической физики, в 2001 году он стал ректором. Эту должность он занимал в течение 15 лет, а после руководил вузом в качестве и.о. ректора и работал до июня 2019 года. В 2016-2021 годах был депутатом Законодательного собрания Пермского края.

Показания в отношении нынешних фигурантов дал другой сотрудник вуза, зав­кафедрой педагогики и психологии Борис Крузе. Господин Крузе был задержан летом 2021 года в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве. Он признал вину и заключил досудебное соглашение, в рамках которого рассказал следователям ГСУ ГУ МВД по Пермскому краю о других эпизодах незаконной деятельности. Из его показаний следствие сделало вывод, что хищения средств университета происходили с 2015 по 2019 год и были связаны с деятельностью так называемого «провайдер-центра». Это структурное подраз­деление появилось в ПГГПУ после того, как вуз заключил соглашение о Организацией международного бакалавриата (Швейцария) и получил возможность бессрочно оказывать образовательные услуги по программам этой организации. Выпускники этих программ получали право работать в школах других стран. Провайдер-центр, который фактически занимался образовательными услугами, возглавил Константин Безукладников, а господин Крузе работал там преподавателем.

На допросах Борис Крузе предоставил информацию, из которой следствие сделало вывод, что часть эпизодов хищения были совершены в составе преступной группы. Ее якобы создал Андрей Колесников, чтобы «освоить» деньги, поступающие в ПГГПУ в качестве оплаты услуг провайдер-центра. Понимая, что это невозможно сделать без работников центра, он привлек Константина Безукладникова и Бориса Крузе. Последний обратился к Анжелике Отрадновой, которая владела в Перми несколькими юрлицами. Преподаватель предложил заключить с одним из них фиктивные договоры с ПГГПУ об оказании услуг для нужд центра. В частности, договоры касались предпечатной подготовки учебных материалов различных курсов, внешней экспертизы материалов, которые готовили их слушатели, а также организационного сопровождения курсов по повышению квалификации.

Предприниматель согласилась оформить такие договоры на свое ООО «Центр поддержки малого бизнеса». На самом деле, предусмотренные в них работы выполнялись либо самими сотрудниками провайдер-центра, либо вообще не были выполнены. Полученные средства Анжелика Отраднова передавала Борису Крузе, а себе в качестве комиссионных оставляла 5–10%. Всего по этой схеме якобы было присвоено более 25,9 млн руб.

Интересно, что, по версии следствия, Константин Безукладников и Борис Крузе продолжили выводить деньги уже после ухода Андрея Колесникова с должности в 2019 году. При этом они обманывали и злоупотребляли доверием уже нового ректора Константина Егорова.

В сентябре прошлого года господин Крузе был приговорен к четырем годам лишения свободы условно. Также, с учетом частичного возмещения ущерба, в пользу ПГГПУ с него взыскано более 22,8 млн руб.

Судя по данным сайта университета, господин Безукладников и Борис Крузе продолжают работать в вузе, оба продолжают занимать должности заведующих кафедрами. В пресс-службе ПГГПУ подтвердили, что информация на сайте является актуальной. От других комментариев относительно дела в университете отказались.

С самими Андреем Колесниковым и Константином Безукладниковым по известным номерам связаться не удалось. Как утверждают знакомые с их позицией источники, ученые говорят, что никаких денег Бориса Крузе они не получали, а последний оговорил их, уступив давлению силовиков. Как отмечает один из собеседников «Ъ-Прикамье», университет действительно работал с компанией госпожи Отрадновой, но обналиченные деньги тратились на обеспечение деятельности провайдер-центра, например на оплату труда иностранцев, которых привлекали к его работе. «Заплатить им иначе было очень сложно, поэтому иногда деньги передавались наличными,— утверждает он.— Думаю, подобная схема работает и сейчас». По его мнению, в данной ситуации нельзя говорить о нарушениях, максимум о нарушениях бухгалтерских правил проведения платежей. «Сам центр функционировал эффективно и позволил университету заработать больше 100 млн,— говорит собеседник.— Не исключаю, что часть денег Крузе после обналичивания оставлял себе. Никаких доказательств передачи „налички“ подсудимым нет».

Дмитрий Астахов