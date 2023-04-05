Пермский аэропорт в прошлом году нарастил выручку, несмотря на снижение пассажиропотока

АО «Международный аэропорт “Пермь”» раскрыло информацию о финансовых результатах за 2022 год. По данным «СПАРК-Интерфакс», выручка общества за отчетный период составила 2,1 млрд руб. (в 2021-м — 2 млрд руб.). Чистая прибыль акционерного общества, несмотря на рост выручки, снизилась относительно позапрошлого года — с 718,6 до 581,2 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

В прошлом году маршрутная сеть пермского аэропорта, включая чартерные рейсы, насчитывала 37 направлений, 12 из которых были международными. Всего за год Большое Савино обслужило свыше 1,743 млн пассажиров, что на 9,6% меньше показателя 2021 года.