Белгородские власти обещают до конца года решить жилищный вопрос пострадавших от обстрелов граждан

В Белгородской области из 1748 пострадавших от последствий СВО домовладений собственникам вручено 1315 уведомлений. Определились с тем, будут строиться либо приобретать уже готовое жилье 971 человек, конкретное жилье подобрали 512 белгородцев. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства со ссылкой на министра строительства области Оксану Козлитину.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«После подбора конкретных помещений комиссии передают нам учетные дела, их поступило к нам порядка 370, и мы проводим конкурсные процедуры по приобретению этого жилья. На сегодня у нас в работе порядка 160 квартир, которые проходят процедуру оформления»,- отметила Оксана Козлитина.

Затруднения с выдачей уведомлений собственникам могут быть связаны с нахождением граждан за пределами Белгородской области, отсутствием своевременного оформления права наследования. Также есть случаи, когда собственники являются участниками СВО. Каждая ситуация отрабатывается в индивидуальном порядке, заверяют чиновники.

«Комиссия отрабатывает с каждой семьей отдельно, в случае, если необходимы еще какие-то дополнительные пояснения, то они обращаются в министерство строительства. Я в оперативном порядке на эти обращения реагирую и стараюсь либо принять граждан у себя, либо выехать на место их проживания. На прошлой неделе у меня были выезды в места временного размещения, общалась с жителями Красного Хутора в лагере Гагарина, также поучаствовала в работе комиссии в Красной Яруге. В четверг проводила для граждан, утративших жилье в результате обстрелов, личный прием. В таком режиме будем продолжать работать и дальше, чтобы вопросов оставалось все меньше, и мы смогли решить жилищные вопросы данной категории граждан до конца текущего года»,- рассказала Оксана Козлитина.

Владимир Зоркий