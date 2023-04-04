В станице Каневской поезд сбил женщину, перебегавшую железнодорожные пути в неположенном месте. Об этом сообщила пресс-служба Краснодарского линейного управления МВД России на транспорте.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба РЖД Фото: Пресс-служба РЖД

По данным ведомства, столкновение произошло 4 апреля в 09:45. Машинист поезда «Москва — Симферополь» заметил человека на путях и применил экстренное торможение. Предварительно был подан звуковой сигнал, но трагедии избежать не удалось. От полученных травм женщина скончалась на месте.

«Личность погибшей устанавливается, на вид ей 60–65 лет, среднего роста и телосложения, волосы темно-коричневые. Была одета в трико синего цвета с лампасами серо-белого цвета, кофта цветная с преобладающим красным цветом»,— говорится в сообщении.

В ведомстве обратились к гражданам с просьбой сообщить в дежурную часть, если кто-то узнал погибшую по описанию. В настоящее время по факту происшествия проводится проверка.

Анастасия Донскова

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