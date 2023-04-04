На Крымском мосту приступили к монтажу второго ж/д пролета

На Крымском мосту завершился подъем второго железнодорожного пролета. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин в Telegram.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал вице-премьера Марата Хуснуллина Фото: Telegram-канал вице-премьера Марата Хуснуллина

Конструкцию подняли на высоту 27 м. В настоящее время идут сварочные работы. После этого пролет опустят на опоры моста.

«Такие морские операции по восстановлению моста очень зависят от погоды и сложны с технической точки зрения, но строители и инженеры справляются и с этой задачей»,— отметил вице-премьер.

На месте работают 190 специалистов с использованием 22 единиц спецтехники.

Установку первого пролета ж/д части Крымского моста завершили в марте текущего года. Как ранее сообщил господин Хуснуллин, восстановительные работы идут с опережением. Проезд планируют открыть к началу летнего сезона 2023 года.

Анастасия Донскова

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