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Стала известна причина возникновения промоины в Балакове, где погиб восьмилетний мальчик

Провал в земле, в котором нашли тело ребенка в Балакове Саратовской области, образовался после разрушения проложенной в конце прошлого века трубы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу регионального СУ СКР Анатолия Говорунова.

«Железобетонная канализационная труба была проложена в 1985 году, со временем она поржавела и протекла. Воды пошли через грунт, земля просела, и образовался провал глубиной в четыре метра, заполненный водой. На данный момент установлена фирма, которая была обязана следить за техническим состоянием трубы», — рассказал полковник Говорунов.

28 февраля мальчик шел на тренировку в секцию, расположенную в школе № 25. Путь ребенка проходил вдоль забора за территорией школы. Там он упал в промоину глубиной четыре метра и захлебнулся. Никого рядом со школьником в этот момент не оказалось. Следователи завели уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности (ст. 109 УК РФ).

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