Скорый поезд между Севастополем и Мурманском запустят 1 мая

Скорый поезд, следующий по маршруту Мурманск — Севастополь и в обратном направлении, начнет курсировать с 1 мая. Об этом сообщила пресс-служба оператора «Гранд Сервис Экспресс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба «Гранд Сервис Экспресс» Фото: пресс-служба «Гранд Сервис Экспресс»

В текущем году состав будет курсировать между городами один раз в неделю, по четвергам. В него включат беспересадочные вагоны Архангельск — Севастополь. Время в пути займет четыре дня.

«Поезд продолжит курсировать до конца сентября»,— говорится в сообщении.

Маршрут пройдет через 11 региональных центров: Вологду, Ярославль, Иваново, Нижний Новгород, Саранск, Пензу, Ростов-на-Дону и другие.

Анастасия Донскова

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