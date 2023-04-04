FAW вывел на российский рынок лифтбек В70 и кроссовер Т55

Компания FAW вывела на российский рынок две новые модели — лифтбек В70 и кроссовер Т55, которые появятся в продаже в апреле 2023 года.

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Лифтбек FAW Bestune B70 в России будет доступен только с передним приводом, но с двумя бензиновыми моторами — 124-сильным турбированным 1,5-литровым двигателем и 160-сильным 2-литровым. Двигатели сочетаются с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач и 7-ступенчатой роботизированной трансмиссией.

Кроссовер FAW Bestune T55 также выйдет на российский рынок только в переднеприводной версии со 124-сильным турбомотором 1.5 и 7-ступенчатым «роботом». Новинка в модельной гамме заменит кроссовер FAW Bestune X40.

Оснащение моделей и стоимость новинок в компании назовут ближе к старту продаж, который запланирован на середину апреля.

Максим Вершинин

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