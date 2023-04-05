Соликамску считают столбы

Компания «МРСК Урала», с 2009 года обслуживающая электросети Соликамского округа на условиях аренды, выступила с инициативой забрать их в концессию, как ранее сделала это в трех других территориях Прикамья. Предложение поступило на фоне острой дискуссии по поводу передачи электросетевого имущества муниципалитета в собственность края, которая продолжается больше месяца. Администрация Соликамска и краевое минЖКХ свою позицию по поводу концессии пока не озвучили. В местном парламенте считают, что до того, как будет решен вопрос о передаче электросетей, заключить соглашение невозможно. По мнению депутатов, поступившая инициатива дает возможность обсудить разные форматы управления сетями.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

ОАО «МРСК Урала» 3 апреля направило в администрацию и думу Соликамского округа предложение о заключении концессионного соглашения в части электросетевого имущества сроком на 30 лет, с 1 июля 2023 года по 30 июня 2053-го. По данным телеграм-канала «СлуховойАнализатор», за использование этого имущества компания предлагает ежемесячно платить в местный бюджет по 1,15 млн руб. без учета НДС.

В «МРСК Урала» подтвердили, что выступили с такой инициативой. «Речь идет о четко фиксированных суммах инвестиций на повышение надежности электроснабжения жителей Соликамска»,— пояснили в пресс-службе компании.

«МРСК Урала» — дочернее предприятие ПАО «Россети», основным акционером которого является РФ в лице Росимущества (88,04% обыкновенных акций). На муниципальных сетях Соликамска филиал «МРСК Урала» — «Пермэнерго» работает с января 2009 года. Сначала эксплуатация и техническое обслуживание сетей осуществлялись по краткосрочному договору аренды с МУП «Городские коммунальные электрические сети» (ГКЭС), которому принадлежит электросетевое имущество Соликамска. Затем по результатам конкурсной процедуры был заключен договор долгосрочной аренды на 10 лет. Размер арендной платы в «МРСК Урала» не раскрывают, но напоминают, что за время работы в Соликамске холдинг инвестировал в создание и реконструкцию электросетевой инфраструктуры муниципалитета около 200 млн руб., а на ремонт, оперативное и техническое обслуживание сетей направил более 230 млн руб.

Примеры концессий с «МРСК Урала» в Прикамье есть: на условиях таких соглашений «Пермэнерго» сейчас обслуживает муниципальные электросетевые объекты в Усолье, Чусовском и Кунгурском округах. Ранее в компании поясняли, что для нее концессии — «эффективный механизм консолидации электросетевых активов» и «более современная форма отношений» с владельцем объектов.

Планы консолидировать электросетевые активы есть и у краевых властей. В декабре 2022 года Законодательное собрание Пермского края приняло закон о передаче полномочий по электроснабжению на уровень региональной власти. Изначально планировалось, что электросети будут объединены и переданы ООО «Краевая сетевая компания» (КСК), которое было учреждено АО «Пермское агентство инвестиционного жилищного кредитования» (100% акций в собственности регионального минстроя). Однако ряд муниципалитетов выступали против передачи электросетей ООО. Тогда в начале марта краевое министерство ЖКХ создало для этих целей ПКГУП «Краевые электрические сети» (КЭС). Предполагается, что владеть имуществом будет унитарное предприятие, а управлять им — КСК.

В Соликамском округе передача сетей вызвала серьезный резонанс. На внеочередном заседании 27 февраля депутаты муниципалитета не поддержали эту инициативу. Вернуться к рассмотрению данного вопроса парламентарии должны были на заседании 23 марта, однако его отменили из-за позиции городской прокуратуры: надзорный орган считает, что передача электросетевого комплекса муниципалитета нарушает требования действующего законодательства. Кроме того, в марте местная фракция КПРФ провела два митинга против передачи сетей в собственность региона. По данным телеграм-каналов, 4 апреля на встречу с депутатами приезжали представители краевого минЖКХ и руководитель ПКГУП «Краевые электрические сети» Вадим Локтин. На 6 апреля назначено новое внеочередное заседание думы.

В пресс-службе администрации Соликамского округа пообещали прокомментировать инициативу «МРСК Урала» позже. Краевое минЖКХ также намерено представить свою позицию.

Председатель думы Соликамского городского округа Игорь Мингазеев сообщил, что еще не ознакомился в деталях с предложением ОАО «МРСК Урала». «Завтра у нас будет встреча с главой муниципалитета, на которой вместе изучим, что предлагает компания. Но данный вопрос все же больше в компетенции исполнительной власти»,— отметил господин Мингазеев. В целом председатель местной думы не видит препятствий для заключения концессии, если ее условия будут для муниципалитета выгоднее, чем условия, на которых «МРСК Урала» арендует электросети. Может ли концессия каким-то образом противоречить консолидации электросетевого имущества в КЭС, Игорь Мингазеев прокомментировать затрудняется. «Думаю, вряд ли. В конце концов, второй стороной при заключении концессии может выступить не наше муниципальное предприятие, а ПКГУП»,— полагает он.

По мнению депутата местного парламента, директора по энергосбережению и энергоэффективности АО «Соликамскбумпром» Дмитрия Яшина, до принятия решения о передаче электросетей заключение соглашения невозможно. «У нас действительно было совещание с представителями минЖКХ и КЭС, но вопросов к новому предприятию по-прежнему остается много. При этом теперь есть интересное предложение компании, которая уже неплохо себя зарекомендовала, и теперь предлагает вложить в инфраструктуру довольно крупную сумму. Вероятно, обсуждение на заседании 6 апреля снова будет трудным»,— прогнозирует господин Яшин. Он обращает внимание, что если передача сетей будет поддержана, то решение о заключении концессии будет принимать уже краевое правительство. «Предположить, что именно там решат, я не могу, но считаю, что предложение МРСК заслуживает внимания со стороны региональных властей. Вообще, на мой взгляд, в этом вопросе существует не одно решение, а с учетом инициативы компании возможны разные форматы управления сетями»,— говорит депутат.

Екатерина Артемова