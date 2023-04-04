Следователи возбудили уголовное дело по факту смерти ребенка после операции в Саратове

Пятилетняя девочка скончалась в Саратове вскоре после перенесенной операции. Об этом сообщает пресс-служба регионального Следственного управления Следственного комитета. Силовики завели уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей (ч.2 ст.109 УК РФ).

5-летняя девочка была доставлена в медицинское учреждение Саратова из энгельсской больницы. Основанием для госпитализации стало ухудшение самочувствия, которое наступило после оперативного вмешательства. Через некоторое время ребенок скончался.

Следователи продолжают выяснять обстоятельства гибели ребенка.