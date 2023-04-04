Глава Кубани поручил восстановить старинную церковь в Гулькевичском районе

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил принять меры по сохранению Церкви Пресвятой Богородицы в селе Новомихайловском Гулькевичского района. Об этом сообщает пресс-служба краевой администрации.

Сейчас специалисты проводят историко-архивные изыскания и натурные исследования. Определены элементы, которые определяют историко-культурную значимость и подлежат сохранению. К ним относятся фасады, архитектурные особенности интерьеров здания.

«Храм в неудовлетворительном состоянии, и наша главная задача — восстановить его. Сейчас специалисты готовятся приступить к первому этапу — противоаварийным работам»,— подчеркнул вице-губернатор Краснодарского края Роман Лузинов.

Церковь Пресвятой Богородицы является образцом зодчества начала ХХ века и выполнена в «псевдорусском стиле». Ее строительство началось в 1910 году. Освятили храм в 1914 году. В 1938 году здание продали колхозу «Боец труда». По ходатайству жителей в 1990 году здание безвозмездно передали обществу православных верующих.