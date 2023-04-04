Саратовский губернатор предложил парламенту не прогнозировать бюджет на годы вперед

Депутаты Саратовской областной думы рассмотрят возможность отказаться от долгосрочного прогноза при принятии регионального бюджета. Соответствующий законопроект в парламент внес губернатор Роман Бусаргин. Автор предложил исключить из перечня документов, которые чиновники представляют депутатам, бюджетный прогноз на долгосрочный период. На данный момент депутаты утверждают предполагаемые расходы на два года вперед.

Кроме того, проект поправок предполагает исключить отсылку к установленному ограничению размера резервного фонда областного кабинета министров.

Еще одно новшество, которое изучат депутаты — удаление утвержденного перечня субсидий муниципалитетам на решение вопросов местного значения.