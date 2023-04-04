На покупку одного квадратного метра жилья краснодарцам необходимо копить 45 дней

Чтобы накопить на покупку 1 кв. м первичного жилья, краснодарцу в среднем необходимо 45 дней. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные аналитиков «Сбера».

Больший срок, чем краснодарцам, потребуется жителям Республики Башкирия — 47 дней. Помимо Кубани и Башкорстостана, в первой десятке по этому показателю Красноярский край и Волгоградская область (38 дней), Ростовская и Самарская области (40 дней), Воронежская, Новосибирская и Московская области — период накопления на 1 кв. м первичного жилья там составляет 44 дня.

Москва же в этом рейтинге на 12-м месте — 48 дней, а Санкт-Петербург — на 18-м. Жителям Северной столицы потребуется 55 дней.

В свою очередь аналитики «Домклик» отмечают рост срока накопления в большинстве регионов России. Это связано с высоким спросом на жилье. Больше всего этот показатель в Краснодарском крае. В 2019 году срок накопления на «условный» квадрат был 36 дней. Самый заметный рост — в Республике Татарстан (с 44 по 51 день) и в Пермском крае (с 47 до 53 дней).

Олег Исаев

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