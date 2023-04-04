Глава Катав-Ивановского района задержан по подозрению в мошенничестве

В Челябинской области сотрудники Следственного комитета РФ возбудили уголовное дело в отношении главы Катав-Ивановского района Николая Шимановича. Он подозревается в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и задержан в порядке ст. 91 УПК РФ, сообщает пресс-служба регионального управления СК России.

По версии следствия, преступление было совершено до того, как Николай Шимнович стал главой. В 2019-2021 годах, являясь адвокатом, он похитил более 4 млн руб., принадлежавшие коммерческой организации, интересы которой представлял, сообщает СУ СК по региону.

Оперативным сопровождением по уголовному делу занимаются сотрудники УФСБ и ГУ МВД России по Челябинской области. Решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения подозреваемому.

Николай Шиманович стал главой Катав-Ивановского района в конце января 2021 года. С 2009 года до избрания мэром являлся адвокатом Челябинской областной коллегии адвокатов.