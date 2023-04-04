В Новороссийске в 2023 году построят два газопровода

Строительство двух газопроводов завершится в Новороссийске в текущем году. Об этом сообщила пресс-служба администрации Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Мероприятия проходят в рамках программы газификации сел Федотовка и Абрау-Дюрсо. В Федотовке появится уличная сеть протяженностью 3,5 км. К ней подключат 150 домов. В Абрау-Дюрсо появится газопровод длиной 1,5 км. К линии подключат 50 домовладений.

«В этом году благодаря госпрограмме газ появится в 22 населенных пунктах Кубани. В их число войдут те поселки и села, где газопровода не было, и те, которые газифицированы только частично»,— отметил вице-губернатор региона Андрей Прошунин.

К настоящему времени уровень газификации в Краснодарском крае достигает 85%. По заявлению господина Прошунина, власти намерены добиться 100% показателя.

Анастасия Донскова

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