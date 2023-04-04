Имущество и дебиторку ЗАО «Кубаньстройпроект» продают за 270,5 млн рублей

На торги выставили имущественный комплекс ЗАО «Кубаньстройпроект» общей стоимостью 270,5 млн руб. Объявления о проведении торгов опубликованы в едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ).

Первым лотом реализуют права требования к ООО «СК "Кубань"» по кредитному договору на сумму 247,2 млн. руб. Еще двумя лотами реализуют право требования к ИП Алексею Алексееву на сумму 15,3 млн руб. и 413,9 тыс. руб. Четвертый лот — право требования к Ирине Олейник. Его стоимость составляет 3,7 млн руб.

На продажу также выставлены два нежилых помещения на улице им. Александра Покрышкина и машино-место на Кубанской набережной. Общая стоимость лотов составляет 1,4 млн руб.

Кроме того, за 2,4 млн руб. реализуют шесть нежилых помещений площадью 3 кв. м каждый и подвал площадью 66,8 кв. м.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ЗАО «Кубаньстройпроект» зарегистрировано в Краснодаре в 2000 году и осуществляло деятельность в области архитектуры. По итогам 2018 года убыток компании составил 288,7 млн руб. Наблюдение в отношении компании было введено в апреле 2018 года по заявлению ООО «Краснодар Водоканал», предъявившего обществу требования в размере 21,8 млн руб. Предприятие было признано банкротом в апреле 2019 года.

В сентябре 2022 года господин Чураков потребовал привлечь к субсидиарной ответственности бывшего конкурсного управляющего компании Михаила Кравченко на сумму 529,2 млн руб. В этом же месяце имущество и земли «Кубаньстройпроекта» выставили на торги за 105 млн руб.

Екатерина Мухамедова