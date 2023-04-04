В Сочи начали проверку по факту гибели мужчины в горах

В Сочи проверят обстоятельства гибели 32-летнего местного жителя, тело которого обнаружили в горах. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю Фото: Пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю

По данным ведомства, 2 апреля текущего года мужчина отправился в поход со своими знакомыми в район старой дороги на Красной Поляне. Турист самостоятельно отошел от группы и через некоторое время перестал выходить на связь.

«Сегодня его тело было обнаружено в труднодоступном месте в районе первого тоннеля старой дороги»,— говорится в сообщении.

Как отметили в следкоме, гибель мужчины наступила в результате несчастного случая. В настоящее время проходит опрос очевидцев. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Анастасия Донскова

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