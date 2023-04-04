Под Ярославлем затопило земельные участки многодетных матерей

В деревне Григорьевское под Ярославлем затопило улицу Новая, на которой выделены участки под строительство жилья для многодетных семей. Об этом рассказали в ярославском штабе Общероссийского Народного фронта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Улица Новая в деревне Григорьевское под Ярославлем

Фото: Скриншот из видео ярославского ОНФ Улица Новая в деревне Григорьевское под Ярославлем

Фото: Скриншот из видео ярославского ОНФ

По словам многодетных мам, к их участкам, выделенным под индивидуальное строительство, невозможно добраться из-за застоя воды. Строить тут сейчас невозможно. Причиной проблемы является отсутствие общей системы водоотведения в Григорьевском. Из-за подтоплений страдают и дети, которые не могут отправиться в школу. Ходить по такой дороге опасно для здоровья. Местная жительница Елена Новик рассказала, что при таких же условиях поскользнулась и сломала руку, в результате чего у нее спротезирован локтевой сустав.

«Этой весной из-за отсутствия водоотведения участки затопило больше обычного, дома превратились в плавучие»,— заявила общественникам одна из жительниц. Она полагает, что вода в лучшем случае уйдет к июлю-августу. На территории перед ее участком есть ливневая канализация, но это не спасает.

Жители рассказали представителям ОНФ, что администрация поселения подняла уровень местной дороги, тем самым усугубив ситуацию. Для решения проблемы в Народном фронте намерены обратиться в прокуратуру Ярославского района.

Алла Чижова