Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кубанский государственный университет

Фото: https://kubsu.ru Кубанский государственный университет

Фото: https://kubsu.ru

С 4 по 6 апреля на площадке Кубанского государственного университета пройдет молодежный просветительский форум Знание.Наука — первый из региональных научных форумов Российского общества «Знание» в 2023 году. Молодые успешные разработчики и исследователи покажут студентам на своем примере, насколько интересна карьера научных деятелей и какое значение имеет их работа для нашей страны.

Участники узнают, чем термоядерная энергетика лучше ядерной, какие профессии будут востребованы в будущем и на какую часть мозга влияет гипноз. Разговор пойдет не только о научных достижениях и технологических революциях, но и об ощутимых изменениях в образе жизни людей, которые произойдут через несколько десятилетий. В программе батлы ученых, лекции с VR-сопровождением, дискуссии, мастер-классы.

Мероприятие пройдет с 4 по 6 апреля по адресу: г. Краснодар, ул. Ставропольская, д. 149, ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет»

Программа и регистрация доступны по ссылке.

Спикеры:

Елена Константинова, создатель и руководитель Aerospace-Agro, номинант премии Forbes Women Mercury award 2021 в номинации «Наука и Инновации»;

Елена Михеева, руководитель продуктового агентства Аитис.io, преподаватель РАНХиГС;

Азамат Темердашев, старший научный сотрудник ФГБОУ ВО "КубГУ", доктор химических наук;

Павел Алексеев, магистрант ИТМО, наставник Яндекс.Практикум, директор студии разработки.

По вопросам аккредитации обращаться к: Наталья Пожидаева, +7 (916) 116-64-90, roz2021-pressa@yandex.ru

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