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Коммерсантъ FM
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Госдума отклонила шесть инициатив об амнистии

Депутаты Госдумы отклонили шесть инициатив об амнистии на пленарном заседании сегодня, 4 апреля. Решение принято в связи с потерей документами актуальности, сообщает «РИА Новости». Ранее инициативы рекомендовал отклонить конституционный комитет Госдумы.

Среди них:

  • Амнистия в связи со 110-летием учреждения Госдумы. От наказания предлагалось освободить осужденных на срок до пяти лет включительно и совершивших преступления по неосторожности; женщин с несовершеннолетними детьми, беременных и женщин старше 55 лет; мужчин старше 60 лет, осужденных на срок до пяти лет и ранее не отбывавших наказания в исправительных учреждениях; и граждан, осужденных на срок до пяти лет включительно по более чем по 20 статьям УК РФ. Инициативу внесли депутаты от ЛДПР в 2016 году.
  • Амнистия в связи со 100-летием Октябрьской революции 1917 года. Под нее должны были попасть несовершеннолетние, совершившие преступления в возрасте до 18 лет, и вышеуказанные категории женщин и мужчин.
  • Амнистия в связи с трехлетием присоединения Крыма к России и еще одна инициатива в связи с празднованием Дня народного единства. Под нее должны были попасть все вышеперечисленные категории граждан.
  • Амнистия в связи с 30-летием окончания вывода войск из Афганистана. Под амнистию могли попасть ветераны боевых действий, а также вышеперечисленные категории граждан.
  • Амнистия в связи с 25-летием принятия Конституции РФ. Под нее должны были попасть лица, возместившие ущерб за свои преступления.

Олеся Павленко

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