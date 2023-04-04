Беспартийным скажут: надо!

Так называемый муниципальный фильтр впервые может стать серьезной проблемой для действующего губернатора. Глава Хакасии Валентин Коновалов (КПРФ) рискует не попасть на сентябрьские выборы, если его не поддержат представители других партий или независимые муниципальные депутаты: подписей одних только коммунистов для регистрации кандидатом ему будет недостаточно. Представители федерального руководства Компартии уверены, что господин Коновалов найдет искомые автографы. А если действующего губернатора не пустят на выборы, это станет «обескураживающей дискредитацией» избирательной системы, предупреждают в Компартии.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

О том, что у КПРФ в Хакасии нет достаточного числа муниципалов для преодоления фильтра, „Ъ“ рассказала секретарь рескома по организационно-партийной работе, депутат Верховного совета республики Людмила Кауфман. «Депутатов (с партбилетом.— „Ъ“) не хватает. Однако есть немало депутатов, избранных в порядке самовыдвижения с поддержкой КПРФ, а также депутатов и глав от иных партий, готовых отдать свой голос кандидату от КПРФ»,— сразу оговорилась она.

Согласно федеральному закону, для регистрации на губернаторских выборах кандидат должен заручиться поддержкой определенного процента от общего числа муниципальных глав и депутатов региона. В Хакасии порог установлен на максимальном уровне — 10%.

На прошлых выборах в 2018 году число искомых подписей достигало 126 штук. Среди них должно было быть 28 автографов от муниципалов «верхнего» уровня (из городов и районов), которые к тому же должны были представлять три четверти таких территорий (10 из 13 муниципалитетов). Каким будет фильтр на выборах в сентябре 2023-го, пока не известно: точное число избирком республики определит в начале июня. Но едва ли оно изменится существенно, ведь административное устройство региона с тех пор не изменилось.

Пять лет назад КПРФ уже испытывала дефицит подписей на выборах главы Хакасии. По данным экспертов движения «Голос» (внесено в реестр иностранных агентов), в рядах Компартии тогда состояли лишь 88 мундепов. Правда, молодой коммунист Валентин Коновалов реальным соперником для опытного губернатора-единоросса Виктора Зимина не считался, поэтому власть помогла ему со сбором автографов. В том числе в поддержку господина Коновалова выступили депутаты от «Единой России» (ЕР). В результате кандидат от КПРФ успешно прошел регистрацию и победил во втором туре.

Какое количество подписей есть в активе губернатора Коновалова на этот раз, в рескоме предпочитают не раскрывать.

На сайте отделения содержится информация о 25 депутатах «верхнего» уровня, чьих автографов будет явно недостаточно. Тем не менее просить о помощи партию власти коммунисты пока не собираются.

«На предыдущих выборах при прохождении муниципального фильтра голоса за Коновалова отдавали и члены ЕР. В нынешней ситуации, скорее всего, обойдемся собственными силами,— заявила „Ъ“ Людмила Кауфман.— Решение об обращении к другим партиям, в том числе ЕР, если потребует ситуация, будет приниматься соответствующими партийными органами».

Сами единороссы пока не горят желанием помогать Валентину Коновалову. Как рассказали „Ъ“ в хакасской ячейке ЕР, все муниципалы, являющиеся членами и сторонниками партии, «уже пересчитаны „по головам“», но конкретные политические установки будут доведены до них после возвращения в республику секретаря реготделения, депутата Госдумы Сергея Сокола, который, как ожидается, станет кандидатом от ЕР на выборах главы Хакасии. Сейчас господин Сокол принимает участие в спецоперации на Украине.

Отметим, что Валентин Коновалов — первый с момента возвращения прямых губернаторских выборов оппозиционер, который победил кандидата от ЕР и намерен баллотироваться на второй срок. Коммунист Сергей Левченко, ставший главой Иркутской области в 2015 году, ушел в отставку в 2019-м. Выигравшие выборы в 2018 году либерал-демократы до конца первого срока не досидели: Сергей Фургал (Хабаровский край) был арестован в 2020-м, а Владимир Сипягин (Владимирская область) перешел в Госдуму в 2021-м. Все остальные оппозиционные руководители, в том числе орловский губернатор-коммунист Андрей Клычков, который тоже планирует баллотироваться на второй срок, избирались с позиции назначенных президентом врио глав, то есть при открытой поддержке единороссов (в таких ситуациях ЕР не выдвигает на выборы своего кандидата).

В федеральном руководстве Компартии «практически уверены», что Валентин Коновалов преодолеет фильтр.

Как заявил „Ъ“ первый зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин, глава Хакасии набирает общее количество подписей, но испытывает незначительные сложности с «верхним» уровнем: «Буквально одного муниципалитета не хватает».

Господин Афонин напомнил, что на прошлых выборах его однопартийца поддержали 58% избирателей (второй тур был безальтернативным), поэтому, если сейчас его «хотя бы даже попытаются не допустить через фильтр», это будет «обескураживающая дискредитация системы выборов».

Добавим, что проблемы с муниципальным фильтром осенью 2023 года могут возникнуть у многих оппозиционеров. „Ъ“ опросил представителей партий в регионах, где в сентябре пройдут губернаторские выборы, и только в Нижегородской, Новосибирской и Тюменской областях коммунисты выразили уверенность, что сумеют набрать нужное число подписей без сторонней поддержки. На благополучный исход надеются также в нижегородском отделении ЛДПР и амурском обкоме КПРФ. Все остальные опрошенные „Ъ“ оппозиционеры откровенно признались, что сами муниципальный фильтр не пройдут.

Андрей Прах; Валерий Лавский, корсеть „Ъ“