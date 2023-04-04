МИД России констатировал «крах» отношений с США

Заместитель главы МИД России Сергей Рябков считает, что для описания российско-американских отношений на данной стадии лучше всего подходит слово «крах». По его словам, из-за действий США эти отношения разрушены.

«Я, наверное, опишу нынешнее состояние этих отношений одним словом — крах. Отношения разрушены, ответственность за это — на США»,— сказал господин Рябков в эфире телеканала «Россия 24».

Заместитель главы МИДа также высказался по поводу приостановления участия в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). «Это просто отражение фундаментально антироссийского курса Вашингтона, неприятие Соединенными Штатами самостоятельной, независимой, суверенной роли России на международной арене, невосприятие нас как государства-цивилизации»,— перечислил он причины приостановления участия в договоре.

22 февраля закон о приостановке участия России в ДНСВ сразу в трех чтениях был принят Госдумой, а затем одобрен Советом федерации. О приостановлении участия России в ДСНВ объявил президент России Владимир Путин в послании к Федеральному собранию. Он объяснил это решение желанием США нанести стратегическое поражение России.