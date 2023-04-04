Художник Григорий Мумриков приговорен к принудительным работам за несостоявшуюся 9 мая акцию на Красной площади

Тверской суд Москвы приговорил фотографа и художника Григория Мумрикова к одному году и шести месяцам принудительных работ. Его признали виновным в пособничестве в попытке провести акцию с дымовыми шашками в цветах флага Украины на параде в честь Дня Победы в 2022 году. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на корреспондента в зале суда.

Против Григория Мумрикова было заведено уголовное дело по ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 213 УК РФ (пособничество в покушении на хулиганство, совершенное организованной группой). По версии следствия, его знакомый Данила Ткаченко собирался распылить дым в цветах флага Украины на Красной площади в День Победы. Следователи считают, что Григорий Мумриков помогал ему с акцией. Он не признал свою вину.

Акция была сорвана сотрудниками силовых органов. Данила Ткаченко эмигрировал из России. Он также утверждал, что действовал самостоятельно. Обвинение запрашивало для Григория Мумрикова четыре года колонии.

Данила Ткаченко рассказывал СМИ, что установил в кондиционерах в апартаментах на Тверской улице в Москве 140 шашек с синим и желтым дымом. По его словам, он планировал их дистанционно зажечь во время парада на Красной площади в честь Дня Победы. Против Данилы Ткаченко также возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве (ст. 213 УК РФ), он заочно арестован.

Олеся Павленко