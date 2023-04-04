В Нижегородской области совершено новое нападение на бригаду скорой помощи

Врачи скорой помощи в Нижнем Новгороде вновь подверглись нападению, когда приехали к больному, сообщает областное управление Государственной трудовой инспекции. По имеющейся информации, 3 апреля бригада врачей прибыла по вызову. В квартире больного находился еще один мужчина в состоянии алкогольного опьянения, который напал на медиков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В результате фельдшер и медбрат получили сотрясения головного мозга и множественные травмы, в том числе закрытые черепно-мозговые.

Расследование несчастного случая на производстве проводит работодатель. Трудовая инспекция в Нижегородской области взяла ситуацию на контроль.

Как писал «Ъ-Приволжье», в середине марта аналогичный случай произошел в Дальнеконстантиновском районе Нижегородской области. Местный житель напал на бригаду скорой помощи, которая по вызову приехала к его родственнику. Фельдшер был избит, ему пришлось пройти амбулаторное лечение.

Андрей Репин