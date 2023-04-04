В Тюмени с мая начнут выпускать сублимированные ягоды и мороженное

Компания «Грин Лайф» начнет выпускать в Тюмени сублимированные ягоды, грибы, овощи, а также мороженое, сообщил информационный центр правительства Тюменской области. В мае этого года оригинальный тюменский продукт будет продаваться на маркетплейсах. Инвестиции в первую очередь производства составили 400 млн руб.

Планируется создание более 40 рабочих мест. После запуска первой очереди объем производства составит 100 тонн продукции в год. Предприятие планирует увеличить мощности минимум до 300 тонн в год. Как пояснила гендиректор Агентства инфраструктурного развития Тюменской области Ольга Романец, компания «Грин Лайф» получила статус резидента индустриального парка «Боровский» (расположен в 17 км от Тюмени) в 2022 году.

Напомним, в 2018 году сообщалось, что индустриальном парке «Боровский» начнет свою работу первое предприятие — завод по производству мороженого компании ООО «Ландис». Планировалось, что он сможет изготовлять 8,5 тонн мороженного в сутки, на предприятии будет создано 43 рабочих места. Вложения в проект составили 127 млн руб. Индустриальный парк «Боровский» площадью 29,7 га открылся в августе 2016 года.

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Диана Сунагатуллина