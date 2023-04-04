Учись как не сесть

С 1 сентября все российские вузы должны будут воспитывать у студентов «нетерпимое отношение к экстремизму и терроризму». Минобрнауки уточняет, что студентам придется изучать, в частности, закон «О противодействии экстремистской деятельности» и соответствующие указы Владимира Путина. На освоение новой универсальной компетенции выделяется до 36 академических часов, в состав дисциплин изменения не вносятся. Эксперты сомневаются, что формирование такой компетенции удастся адекватно оценить, и не исключают, что студентов станут предостерегать не столько от «действительно тяжких преступлений», сколько от любой «оппозиционной активности».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Глава Минобрнауки Валерий Фальков подписал приказ о внесении изменений в федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОСы) высшего образования. Сейчас вузы должны формировать у студентов гражданскую позицию — в частности, «нетерпимое отношение к коррупционному поведению». Приказ Минобрнауки заменил эту формулировку на «нетерпимое отношение к проявлениям экстремизма, терроризма, коррупционному поведению» и «противодействие им в профессиональной деятельности». Документ вступит в силу 1 сентября 2023 года.

В НИЯУ МИФИ обращают внимание, что приказ не означает введения новой учебной дисциплины: «Изменение компетенции может потребовать внесения изменений в уже существующие учебные курсы. Однако более подробную информацию по данному вопросу можно будет получить только через несколько месяцев». В УрФУ рассказали “Ъ”, что у них уже накоплен достаточный опыт по этой теме: так, с 2015 года там реализуется программа магистратуры «Профилактика экстремизма в молодежной среде» по направлению «Организация работы с молодежью». И. о. проректора по образованию НИТУ МИСиС Юрий Ришко рассказал “Ъ”, что во всех образовательных стандартах вуза уже записано: студенты должны быть способны «анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества; проявлять нетерпимое отношение к экстремизму, терроризму, коррупционному поведению и противодействовать им в профессиональной деятельности». «Реализуется это в дисциплинах "История России", "Безопасность жизнедеятельности", "Персональная эффективность"»,— пояснил господин Ришко.

В Минобрнауки “Ъ” пояснили, что изменения вносятся не в состав дисциплин, а в содержание универсальной компетенции: «Дисциплины, которые обеспечивают формирование такой универсальной компетенции, могут включаться как в обязательную часть программы, так и в часть, формируемую участниками образовательных отношений».

Для этого студенты должны изучить законы «О противодействии экстремистской деятельности», «О противодействии коррупции», «О противодействии терроризму», а также указы президента Владимира Путина об утверждении государственных стратегий и региональные концепции по соответствующей тематике. Преподавать модули, затрагивающие вопросы терроризма, экстремизма и коррупции, могут педагогические работники, имеющие опыт преподавания правовых и юридических дисциплин, говорят в Минобрнауки. В ведомстве добавили, что на базе университетов уже разрабатываются программы с включением в них тем и разделов, направленных на изучение вопросов экстремизма, терроризма и коррупции. «Объем часов определяется вузом в зависимости от направленности и профиля образовательной программы,— говорят в министерстве.— Например, для юридических специальностей может быть выделена отдельная дисциплина. Для инженерного образования возможно включение определенных тем и разделов в дисциплины, связанные с правовыми основами профессиональной деятельности. Общий объем часов, выделенных на освоение универсальной компетенции, может составлять до 36 академических часов».

«Для формирования компетенции необходима практика,— говорит директор НИЦ профессионального образования и систем квалификаций Федерального института развития образования РАНХиГС Владимир Блинов.— Если мы готовим боксера, то можно выучить учебник по боксу, можно потренировать в зале с мешком удары, но нужен и спортивный дух, и опыт ведения боев. А тут какова будет практика? Где это, в каких условиях все будет формироваться? Если мы говорим о гражданской позиции, это вообще сложное понятие, она вырабатывается в процессе жизни и базируется прежде всего на экономической свободе. Человек сам зарабатывает, платит налоги и может проявлять эту позицию не только участием в выборах, но и во множестве бытовых ситуаций».

Господин Блинов задается вопросом, каким образом можно будет замерить результаты новых компетенций: «Выработка гражданской позиции как цель — это хорошо. Но давайте попробуем сформировать какие-то контрольно-оценочные средства. Как бы не пойти по пути постановки задачи, результаты выполнения которой мы просто не сможем увидеть. Как глобальные цели — это правильно, но задачи должны иметь измеримые параметры результата».

Сопредседатель независимого профсоюза «Университетская солидарность» Павел Кудюкин отмечает, что если изменения вносятся во ФГОСы, то они касаются студентов всех специальностей, а к воспитанию «нетерпимого отношения» к экстремизму могут привлечь всех преподавателей.

Господин Кудюкин опасается, что «из-за размытых формулировок» приказа можно будет любому преподавателю предъявить претензии, что он не занимается воспитанием «нетерпимости к экстремизму».

Руководитель аналитического центра «Сова» (занимается исследованиями проявлений ксенофобии и экстремизма, внесен в реестр иноагентов) Александр Верховский не видит ничего необычного в том, что студентам будут рассказывать о вреде коррупции, экстремизма и терроризма: «Например, всем очевидно, что нельзя идти и взрывать вокзал. Но не каждому студенту может быть понятно, что писать комментарии в социальных сетях с одобрением таких действий тоже нельзя». В то же время господин Верховский указывает, что в вопросе законодательного определения экстремизма «плавают» даже состоявшиеся юристы: «А тут надо донести это в общем и понятном виде до молодых людей. Для студентов-юристов это может быть интересным упражнением, а вот остальным разобраться будет тяжело». Эксперт опасается, что в беседах со студентами под экстремизмом будут понимать не только «действительно тяжкие преступления по национальному или другому признаку», но и любую «оппозиционную активность, несогласованные митинги».

Анна Васильева