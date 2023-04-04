Воронежский СКР проводит проверку после падения человека с 19 этажа, после которого он выжил

Управление Следственного комитета России по Воронежской области организовало проведение проверки после падения мужчины с 19 этажа дома на улице Колесниченко в областном центре, после которого тот выжил. «Выполняется весь комплекс мероприятий, направленный на установление обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение»,— рассказали «Ъ-Черноземье» в ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Инцидент произошел вечером 3 апреля. В местных соцсетях появилась видеозапись с места. На ней видно, как спасатели снимают мужчину с иномарки, на которую тот приземлился после падения с 19 этажа. На видео слышно, как мужчина, встав с разбитого автомобиля, поет строчку из песни — «Любовь, похожая на сон».

Как пишут «Вести Воронеж», мужчину с сотрясением головного мозга и одним переломом госпитализировали в БСМП №1, он чувствует себя хорошо и шутит с медперсоналом и пациентами. «Медицина не может ответить на вопрос, почему человек после падения с такой высоты жив. Неважно, пьяный он был или нет, упал ли на машину или нет — абсолютно смертельным считается уже пятый этаж. Здесь — 19-й. Это уникальный случай и, действительно, чудо»,— цитирует издание главврача больницы Игоря Банина.

Владимир Зоркий

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