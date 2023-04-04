Трудоустройство подростков будет упрощено по инициативе донского Заксобрания

Государственная Дума России в первом чтении приняла законопроект, упрощающий процедуру трудоустройства несовершеннолетних. Законодательная инициатива исходила от парламента Ростовской области, сообщила пресс-служба регионального Заксобрания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Законодательного собрания Ростовской области Фото: пресс-служба Законодательного собрания Ростовской области

Депутат Госдумы от Ростовской области Екатерина Стенякина рассказала, что теперь дети в возрасте от 14 лет смогут заключать договор о трудоустройстве при наличии письменного согласия одного из родителей. Подростков можно будет принять на работу только на должности, предполагающие легкий труд во время свободное от обучения. При этом, надзорные органы будут проверять организации только по факту получения жалоб от детей или их родителей.

«Наши предложения помимо того, что защищают подростков, выводят сферу занятости несовершеннолетних из серой зоны. А у работодателя не будет причин прибегать к некрасивым уловкам»,– сказала Екатерина Стенякина.

Она также отметила, что закон не обязывает несовершеннолетних работать, а просто дает им такую возможность и защищает их права.

Анастасия Назарова