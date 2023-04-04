ФСИН предложила обязать членов ОНК предупреждать о посещении заключенных за 48 часов

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) разработала приказ, обязывающий членов Общественных наблюдательных комиссий (ОНК) уведомлять о своем приходе подведомственные службе учреждения за 48 часов. Проект приказа опубликован на портале нормативных правовых актов.

В пояснительной записке проекта утверждается, что мера предлагается с целью «организации личной безопасности» членов ОНК, а также установления наличия обстоятельств, препятствующих их посещению СИЗО.

Председатель ОНК Москвы Георгий Волков заявил журналистам, что в случае принятия приказа деятельность комиссий по всей России по защите прав заключенных «фактически будет остановлена». «Если такие ограничения будут приняты, то деятельность комиссий будет несостоятельной. Имитационной. Часть коллег сообщили мне, что публично сложат полномочия. Я их поддерживаю»,— сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Член ОНК Москвы Александр Мальцев заявил, что подобные решения выходят за рамки, установленные федеральным законом «Об общественном контроле». По его словам, в нынешних обстоятельствах правозащитники могут приехать с неожиданной проверкой, в частности, из-за сообщений о пытках. Однако в случае принятия предложения ФСИН, утверждает господин Мальцев, у сотрудников изолятора появится возможность «вывезти из СИЗО» заключенного, который подвергся пыткам.

Лусине Баласян