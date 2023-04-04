В Ярославле строительство IT-центра продлили на три года

Департамент строительства Ярославской области продлил разрешение на возведение многофункционального IT-центра на Московском проспекте в Ярославле. Информация о продлении размещена на сайте регионального депстроя.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Проект IT-центра

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Проект IT-центра

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Изначально разрешение на строительство первого этапа инновационного офисного многофункционального центра на Московском проспекте было выдано в январе 2020 года, в конце марта 2023 года его продлили. Теперь разрешение действует до 30 марта 2026 года. В документе указывается, что первый этап стройки IT-центра касается возведения подземной автопарковки.

Месяцем ранее, в феврале мэрия провела общественные обсуждения, посвященные изменениям проекта планировки и межевания будущего центра. Как сообщал «Ъ-Ярославль», прокуратура внесла протест на их проведение и представление по поводу нарушения Градостроительного кодекса. По мнению общественников, обратившихся в прокуратуру, развязка-поворот к будущему центру может затруднить движение по Московскому проспекту.

Андрей Иванов