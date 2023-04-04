«В политике не место анонимам»

В интернете набирает популярность сайт с требованием отставки главы одного из крупнейших городов ХМАО Нижневартовска Дмитрия Кощенко, возглавляющего город с конца 2021 года. Создатели интернет-площадки предлагают на пост мэра пять кандидатов, которых якобы выдвинули местные жители. Среди них: двое заместителей господина Кощенко, а также депутаты гордумы, думы ХМАО и Тюменской облдумы. Создатели сайта неизвестны. Один из политологов предположил, что вероятным инициатором создания сайта может быть президент корпорации «Славтэк» Александр Петерман, который давно участвует в политической борьбе за власть в Нижневартовске.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Главе Нижневартовска Дмитрию Кощенко недоброжелатели подобрали замену

Фото: vk.com / dmitry_koshchenko Главе Нижневартовска Дмитрию Кощенко недоброжелатели подобрали замену

Фото: vk.com / dmitry_koshchenko

Сайт с требованием отставки главы Нижневартовска Дмитрия Кощенко («Единая Россия», назначен на пост в декабре 2021 года) был создан в январе. Сначала на нем проводился опрос о том, поддерживают ли респонденты отставку главы.

«В течение двух месяцев за отставку мэра Кощенко проголосовали 22 356 человек»,— говорится теперь на сайте.

Создатели площадки обвиняют мэра в том, что он не справляется со своими обязанностями. «Кощенко занимает должность главы города больше года. Но итоги его работы плачевны: отсутствие школ и развал ЖКХ, изъятие земельных участков в пользу частных компаний, снижение финансирования сфер здравоохранения и молодежной политики, безобразный ледовый город за 10 млн руб.»,— перечисляется на сайте.

В частности, авторы жалуются, что в микрорайоне 9а остается пустырь на месте обещанной школы на 1,1 тыс. мест. «В 2019 году было заключено концессионное соглашение с ООО “Стройальянс” для строительства школы. Сумма соглашения составила порядка 1,5 млрд руб. Это позволило бы почти 6 тыс. жителей отдать своих детей в школу в шаговой доступности»,— говорится в сообщении. Кроме этого, руководство города обвиняют в том, что оно не расселяет многоквартирные бараки в поселке Беловежский, но признает аварийными дома с развитой инфраструктурой в центре города.

Вместо Дмитрия Кощенко создатели сайта предложили пять кандидатов на пост мэра: заместителя главы города, директора департамента по социальной политике Ирину Воликовскую, заместителя главы Николая Лукаша, депутата думы Нижневартовска Павла Елина («Единая Россия»), депутата думы ХМАО-Югры Владимира Зиновьева («Партия пенсионеров») и депутата Тюменской областной думы Вячеслава Танкеева («Единая Россия»).

«Мы провели опрос среди граждан и сформировали список с максимальным рейтингом доверия. Может, и вы дополните его достойными кандидатами или поддержите тех, кого упоминали нижневартовцы»,— поясняется в сообщении.

Ирина Воликовская 4 марта написала заявление об уходе с поста вице-мэра, сказали «Ъ-Урал» в пресс-службе администрации города. Перед этим госпожа Воликовская опубликовала в соцсети «ВКонтакте» пост, в котором поблагодарила коллег за совместную работу и перечислила достижения ее команды.

Владимир Зиновьев в разговоре с «Ъ-Урал» предположил, что сайт могли создать жители Нижневартовска. «На видео, опубликованном на площадке, реальные граждане, с которыми мы периодически контактируем. С учетом того, что у нас нет прямых выборов мэра, сайт — это интересная история, увлекательно, как она будет развиваться. Я удивился, когда увидел себя в списке кандидатов, и мне было лестно, потому что это показывает доверие граждан»,— отметил господин Зиновьев.

Вячеслав Танкеев допустил, что сайт нужен тем, у кого нет возможности открыто обсуждать проблемы с главой города, администрацией и городскими депутатами.

«Для меня очевидно, что в политике не место анонимам. Если бы создатели этой площадки преследовали благие цели и защищали интересы города, то выступали бы открыто»,— заявил господин Танкеев, добавив, что он сосредоточен на работе в Тюменской областной думе и планов переходить на государственную или муниципальную службу у него нет.

В правительстве ХМАО и администрации Нижневартовска на запросы «Ъ-Урал» не ответили. «Глава Нижневартовска избран в соответствии с нормами устава города, осуществляет свои полномочия и в отставку не собирается. Все остальное — сайты с опросами, сбор предложений по кандидатурам “народного” мэра — может быть запущено нетерпеливыми политическими оппонентами действующего главы города»,— пояснили в региональном исполнительном комитете «Единой России», уточнив, что «не видят необходимости включаться в этот вопрос».

«Нижневартовск довольно непростой город, один из самых конфликтных в Югре. Связано это с тем, что там существует несколько центров влияния. Это нефтяники (ТНК-BP, которую приобрела “Роснефть”), власть в лице губернатора Натальи Комаровой, а также Александр Петерман, авторитетный предприниматель, который с начала 2000-х борется за контроль над городом»,— рассказал политолог Александр Безделов.

По его словам, вероятным инициатором создания сайта может быть именно господин Петерман. «В одно время он контролировал довольно серьезное количество депутатов в городской думе и был очень важным фактором в политике Нижневартовска. Я считаю, что у него есть медийные активы в виде газет и других СМИ. Традиционные шаги в борьбе за власть Александр Петерман предпринимает уже 20 лет, и они укладываются в парадигму публичного влияния — у него уже были заявления в СМИ, появление каких-то компрометирующих материалов. Задача простая — создать негативный фон вокруг деятельности органов власти как муниципальных, так и региональных»,— допустил политолог.

Александр Петерман — президент корпорации «Славтэк», в которую входит более тридцати предприятий в отраслях строительства, транспорта, экологии, торговли, ресторанном и гостиничном бизнесе, сфере услуг и развлечений, средствах массовой информации. Выручка компании в 2022 году составила 13,6 млн руб. Получить комментарий у Александра Петермана не удалось — в его офисе не ответили на телефонные звонки.

«Как показывает опыт, региональные власти негативно реагируют на такие попытки навязать им свое мнение. Единственный реальный способ снять главу — это депутатам не проголосовать за него при следующем назначении. Но даже если власть в какой-то момент уберет действующего мэра, она не будет назначать предложенных кандидатов, чтобы не поощрять такое поведение»,— заверил политолог Александр Белоусов.

Получить комментарий у Александра Петермана не удалось — в его офисе не ответили на телефонные звонки.

Катерина Якушева