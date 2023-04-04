Пропавшего отца хоккеиста СКА Матвея Мичкова нашли мертвым

В Сочи прекратили поиски отца хоккеиста СКА Матвея Мичкова — Андрея Мичкова, о пропаже которого спортсмен сообщил 2 апреля. Об этом 4 апреля написали в хоккейном клубе «Сочи», где в этом сезоне играл господин Мичков.

ХК «Сочи» пообещал оказать необходимую хоккеисту помощь. Главный тренер клуба СКА Роман Ротенберг также заявил, что поддержит семью. «Призываю всех максимально распространить информацию об этом. Надеемся, что ситуация разрешится благополучно. Матвей, сил тебе! СКА — одна семья!»,— сказал господин Ротенберг «Спорт-Экспрессу».

Отец хоккеиста СКА Матвея Мичикова 51-летний Андрей Мичиков пропал в Адлере 2 апреля. По словам родственников, он ничем не болел, не злоупотреблял алкоголем и внезапно исчез в воскресенье вечером после просмотра матча СКА — ЦСКА. По предварительной информации, труп был найден в пруду рядом с домом.

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