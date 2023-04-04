В Воронеже разработают проектную документацию для исторического дома на Депутатской

Мэр Воронежа Вадим Кстенин сообщил об объявлении торгов на разработку научно-проектной документации, позволяющей в дальнейшем отреставрировать значимый объект культурного наследия — дом №7 по улице Депутатской в Ленинском районе облцентра. Здание является частью архитектурного ансамбля жилых домов постройки 30-х годов ХХ века.

Стоимость контракта составляет 6,1 млн руб., заявки от участников принимаются до 12 апреля, а итоги будут подведены еще через два дня. После разработки и согласования документации с профильным региональным ведомством планируется на основе конкурентной процедуры определить инвестора. Власти планируют, что после приватизации и перепрофилирования в дальнейшем использовании дом будет сохранен. «Документация и эскизный проект определят для будущего владельца четкие границы, в которых он сможет действовать»,— написал Вадим Кстенин в своем Telegram-канале.

Дом является частью «Ансамбля жилых домов», построенного по проекту архитектора Николая Неведрова в 1931 году. В 2017 году он был признан аварийным, его расселяли до августа 2021 года, поскольку не все собственники помещений охотно переезжали из ставшего опасным жилья. Власти вложили в расселение 191,4 млн руб., из них 134 млн руб. выделил областной бюджет. В 2022 году объект был полностью освобожден, из него съехал последний коммерческий арендатор. Удалось достичь соглашения с собственником коммерческих площадей в здании по условиям их передачи в муниципальную собственность. Была выполнена консервация, заложены окна первого этажа.

Владимир Зоркий

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