Челябинская таможня пресекла ввоз почти 17 тыс. пачек сигарет, выпущенных в ОАЭ

В Челябинской таможни пресекли ввоз из Казахстана 17 тыс. пачек немаркированных сигарет, изготовленных в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). Товар задержан, решается вопрос о привлечении его поставщика к ответственности. Об этом сообщают в пресс-службе Уральского таможенного управления.

Большегруз с товаром остановили возле пункта пропуска Бугристое в Троицком районе. В ходе досмотра таможенники помимо обозначенного в документах 18,24 т почтового груза обнаружили скрыто перевозимую табачную продукцию. Ей оказались 17 тыс. пачек сигарет из ОАЭ, которые не были маркированы российскими акцизными марками.