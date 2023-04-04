В Перми перенесли концерт пианистки, выступающей против СВО

В Перми отменили концерт российской пианистки Полины Осетинской, выступающей против проведения СВО на Украине. Концерт артистки должен был состояться в частной филармонии «Триумф» 5 апреля, но о его отмене стало известно только сегодня, сообщается в группе филармонии «Триумф» в соцсети. «Мы все очень долго ждали встречи с Полиной Осетинской. К сожалению, случились обстоятельства, на которые команда филармонии никак не может повлиять. Этот перенос — большой удар и для нас»,— отмечают в группе филармонии. Приобретенные билеты на выступление Полины Осетинской предлагается оставить на концерт до осени 2023 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Фестиваля "Черешневый лес" Фото: Пресс-служба Фестиваля "Черешневый лес"

Отметим, что у пианистки Полины Осетинской ранее уже отменялись концерты. По сведениям «Ъ», ранее артистка неоднократно критиковала специальную военную операцию на территории Украины. Так, осенью 2022 года выступление пианистки отменили в Иркутске. В том же сентябре 2022 года Петербургская филармония им. Шостаковича не стала проводить музыкальный вечер пианистки, намечавшийся на 3 сентября.