В Удмуртии состоялось открытие творческой коллаборации молодых художников и рестораторов

Сегодня, 4 апреля, в Ижевске в ресторане «Кипарис» и этнокомплексе «Бобровая долина» прошло открытие выставки «Дни искусства». На мероприятии присутствовали художники, рестораторы, министр промышленности и торговли Удмуртии Виктор Лашкарев, президент региональной Торгово-промышленной палаты Сергей Васильцов и другие гости.

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Как отмечают организаторы, это не просто выставка работ молодых художников республики, но еще и творчество шеф-поваров, вдохновленных увиденными картинами и создавших по их мотивам особенное весеннее меню «Вдохновение». «Еда — это тоже искусство, а повар в ресторане — это прежде всего творец»,— говорят шеф-повара.

Художниками проекта являются женщины, которые открыли свои творческие мастерские. «В рамках проекта они впервые презентуют результаты своих трудов, представляют свои работы миру. А наши шефы — признанные мастера, профессионалы и творцы, которые готовы делиться своим вдохновением с гостями. Девиз выставки: “Попробуй искусство на вкус!”»,— прокомментировала председатель Ассоциации рестораторов и отельеров Удмуртии Екатерина Волкова.

Цель проекта — развитие сферы гостеприимства и людей творческих профессий, говорят организаторы. Основными задачами является продвижение концепции «Еда как искусство» и повышение престижности профессии повара, а также поддержка местных культурных инициатив.

Увидеть картины и попробовать блюда тематического меню можно в ресторанах-участниках проекта в Ижевске: «Кипарис», «Каравелла», «Концепт Ресто», «Дом композиторов» и «Бобровая долина», а также в vip и бизнес-залах аэропорта города. В Глазове картины будут представлены в арт-кафе «Бульвар». В завершение мероприятия в Национальной библиотеке Удмуртии пройдет большая выставка картин художниц.

Организаторы выставки — Ассоциация рестораторов и отельеров Удмуртии, Центр развития самозанятых и Ассоциация творческих людей «АртА». Также проект поддержали региональные министерство промышленности и торговли и министерство культуры. Выставки работ молодых художников пройдут в ресторанах Ижевска и Глазова с 3 апреля по 30 мая.

Екатерина Волкова обращает внимание, что у художников еще есть шанс поучаствовать в выставке и показать свои работы не только в Ижевске, но и в других городах и районах Удмуртии.